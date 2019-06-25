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青海創紀錄 連15天清潔能源供電

2019-06-25 01:58聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

中國國家電網青海省電力公司24日表示，自6月9日0時至23日24時，青海啟動連續15天360小時全部使用清潔能源供電，再次刷新世界紀錄。

中新社報導，青海水電資源豐富，太陽能、風能資源得天獨厚，目前該省新能源裝機達到1391萬千瓦，超過水電，成為第一大電源。2017年和2018年青海連續開啟「綠電7日」和「綠電9日」，打破葡萄牙電網曾於2016年5月7日至11日共107小時實現全清潔能源供電紀錄。

據中國國家電網青海省電力公司總經理祁太元表示，「綠電15日」期間通過水、風、光多能互補協調控制，保障全清潔能源供電順利實施，並將火電出力降低至電網安全約束要求最小值（僅占2%），為新能源消納騰出更多空間。

為平衡電力電量，「綠電15日」期間增加青海黃河上游最大水電站龍羊峽水電站出庫流量，並實現青海省內335家新能源企業和1個共享儲能電站共同參與共享儲能市場化交易。

據魯能多能互補儲能電站站長李海寧指出，該電站在「綠電15日」期間累計充電電量74.2萬千瓦時，累計放電量50.12萬千瓦時，創造直接經濟效益37.59萬元人民幣

統計顯示，「綠電15日」期間，青海電網累計發電量39.78億千瓦時，其中，新能源發電量占全部用電量的34.7%，實現高占比發電。

「綠電15日」期間，青海省內清潔能源累計供電量28.39億千瓦時，相當於減少燃煤129萬噸，減排二氧化碳232萬噸。祁太元說，清潔能源除滿足青海省內供電外，外送華東、華北、華中及西北地區，山東、河南、陝西、上海等8個省（區）市，外送電量10.68億千瓦時。

祁太元表示，清潔能源消納是一項系統工程，涉及電源、電網、用戶、政策機制、技術研發等多個方面，「綠電15日」將為構建清潔低碳、安全高效的現代能源體系積累經驗。

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