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創交會閉幕 達合作意向金額1.7億

2019-06-25 01:58聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

「2019中國創新創業成果交易會」23日在廣州閉幕，來自國內外的企業、高校和科研院所帶來的1200多個成果項目參展。組委會統計，其中共有99個項目在創交會上達成合作意向，金額約為1.7億元（人民幣，下同）。

新華社報導，創交會組委會表示，本次創交會重點關注人工智能、5G、新材料、生物醫藥等國內外高科技前沿產業，並展示了包括石墨烯樹脂基複合材料及其3D打印、倣生智能機器魚等一批熱點領域的最新技術和產品。

本屆創交會吸引了來自英國、以色列、韓國、德國、法國等20多個國家的150多家外國科技企業、科研機構等組織共250個項目參展。

來自以色列的Elminda公司推出的腦電大數據產品，可有效檢測腦電波活動及量化腦部功能，該項目先後獲得了多輪融資。Elminda華南區負責人褚福浩表示，作為一家生命領域的高新技術企業，希望通過創交會，對接到更多的市場機會。

為更好地推動創新科技成果轉化落地，解決科技成果轉移轉化、市場價值能力不足等問題，組委會在展會開始前已經促成87個項目簽約，交易金額14.2億元。

本屆創交會還設立了粵港澳大灣區專區，吸引香港理工大學、霍英東研究院等一批大灣區內的高校、科研機構和企業參與。僅這些機構帶來的項目就超過500個，接近總展示項目數量的一半。

組委會相關負責人戴曉春介紹，歷年來通過創交會轉化落地的項目來看，有超過70%會落地粵港澳大灣區內。

「這體現出大灣區內企業及機構對創交會科技成果轉化能力的信心和期待。」創交會承辦方、國際數據集團亞洲總裁徐洲表示，大灣區工業門類豐富，企業數量龐大且活躍度較高，尤其是電子信息製造業，在全球範圍都具有一定優勢，這也有利於創交會各類科技成果的生產應用。此外，通過創交會的平台，優秀的科技成果轉化效率也能夠迅速提升。

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