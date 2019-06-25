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獲在地支持 台青廣州創業有成

2019-06-25 01:58聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

把身分證放在識別區，然後進行攝影鏡頭進行人臉識別，用戶就可快捷地在觸控螢幕上辦理出入境證件、繳納水電費、查詢個稅等。台灣青年張彥彬演示著名為「一櫃辦自助服務終端」的智能一體機。這是他和廣州合作團隊共同研發的產品，已在多地政務服務大廳投入使用。

「剛來時，心裡七上八下，後來發現，這裡創業成功的機會大。」2015年底，張彥彬和夥伴來到廣州，選擇廣州市光機電技術研究院作為創業基地。

新華社報導，該院是廣州市屬科研單位，2014年成立「台資企業轉型升級和科技創新服務中心」，將科研創新與吸引台灣青年實習、就業、創業相結合，成為服務台青創業發展的平台。

2016年，張彥彬的創業團隊註冊成立廣州高能計算機有限公司。得益於廣州市光機電技術研究院的服務支持，團隊在節省成本和獲取資源等方面獲得幫助，多次渡過難關。目前，業務已從最初的高性能計算拓展到了主板、嵌入式主機、自助終端等產品研發。他本人也已獲得廣州市人才綠卡

2018年7月，廣州推出60條惠及台胞措施，還設立每年1000萬元人民幣的「台資企業轉型升級與台灣青年創新創業」基金，對相關企業、團隊予以支持。

為了貫徹落實「31條措施」，廣東省去年發布「粵台48條」，該省各市也紛紛推出落實細則。東莞推出的措施達77條，其中對台灣創新創業青年人才在東莞松山湖海峽兩岸青年創業基地創辦企業，當地在創業啟動經費、辦公場地、人才公寓等方面予以支持，並成立服務平台為創業項目提供從初級孵化到天使投資的全鏈條服務。

台灣青年洛克思在東莞生活了將近9年，2017年以松山湖海峽兩岸青年創業基地為新起點，成立了夢行者形象策劃有限公司。洛克思說，自己投身文創產業是「半路出家」，「如今闖出一片天，多虧了這片熱土」。

創業文創產業綠卡
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