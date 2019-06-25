今年1至5月 廣東進出口增1.4%

2019-06-25 01:58 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



海關總署廣東分署24日對外發布，據統計，今年1至5月，廣東外貿進出口總值2.71兆元（人民幣，下同），比去年同期增長1.4%，占同期全大陸進出口總值的22.4%。其中，出口1.63兆元，增長4%；進口1.08兆元，下降2.2%。實現貿易順差5465.3億元，擴大18.7%。

中新社報導，1月、2月份受春節因素影響，廣東外貿大幅波動，3月份恢復增長，4月份廣東的出口與進口均實現增長。其中，進口逆轉了連續兩個月下降的趨勢。5月份，廣東外貿進出口為5851.3億元，比去年同期增長3.9%。

一般貿易進出口穩步增長。1至5月，廣東一般貿易進出口1.37兆元，比去年同期增長5.4%，占廣東外貿進出口的50.6%。加工貿易進出口8864億元，比去年同期下降5.8%，占比為32.7%；跨境電商進出口345億元，比去年同期增長達73.2%。

民營企業比重提升。1至5月，廣東民營企業進出口1.37兆元，占比為50.5%，比重提升2.1個百分點；外商企業1.17兆元，占比為43.1%。

對東協、歐盟進出口增長，對香港、美國下降。1至5月，廣東對香港進出口4121.8億元，比去年同期微降0.3%；對東協進出口3605.8億元，比去年同期增長3%；對歐盟進出口3404.8億元，比去年同期增長15.7%；對美國進出口3083.8億元，比去年同期下降3%。此外，對「一帶一路」沿線國家進出口6299.4億元，比去年同期增長3.9%。

此外，廣東省的機電產品及勞動密集型產品出口均正增長。在進口產品方面，進口機電產品下降，消費品增長。今年1至5月，廣東進口消費品891.7億元，比去年同期增長22.3%。其中，水海產品、化妝品進口增長較快。