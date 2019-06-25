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惠台政策有成 湖北台企增26家

2019-06-25 01:58聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

湖北省台辦聯手湖北省稅務局開展台資企業減稅降費專項服務近一年來，該省80多家台企獲得稅收優惠近5億元（人民幣，下同），降費優惠近3000多萬元。這是「湖北惠台62條」的階段性成果之一。

中新社引述湖北省台辦經濟處處長王光斌指出，自去年7月初實施以來，「湖北惠台62條」幫助台企降成本、得實惠，台企投資湖北步伐加快。

據統計，2018年湖北引進投資1000萬美元以上台資項目14個，總投資逾25億美元；9家台企繼續擴大在鄂投資，規模均超1000萬美元。2019年，列入湖北三級重點建設計畫的台資項目達23個，總投資152.7億元。

最新數據顯示，2019年第一季度，湖北新增台資企業26家，投資總額2.83億美元。截至2019年3月底，湖北共註册台資企業2775家，投資總額258.41億美元。

緯創軟件作為世界500強緯創集團旗下的台灣最大軟件服務公司之一，將在武漢設立大陸總部，這是台資企業首次將大陸總部設在武漢。該公司負責人表示，除了看中這裡產業配套齊全、人才儲備豐富、區位優勢明顯外，更看重的是政府對台企的重視。

王光斌表示，「湖北惠台62條」同時助推台企轉型升級。近一年來，100多家台企獲得轉型升級獎勵扶持資金近一億元，2018年台企使用獎勵扶持資金用於設備購置、生產線改造、新產品開發補貼的比例超過七成。

近一年來，共有16名台胞在湖北通過職業資格考試，54名取得大陸醫師資格證書的台胞在湖北執業註册，192名台灣青年到湖北實習就業創業、創辦企業30家。

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