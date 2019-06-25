專家：陸自貿試驗區大有可為

2019-06-25 01:58 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中外專家日前在武漢「第一屆中國自由貿易試驗區發展論壇」上表示，中國自貿試驗區已成為中國改革開放「試驗田」。在國外保護主義泛起背景下，自貿試驗區在深化改革、擴大高水平開放方面將「大有可為」。

新華社報導，自2013年9月上海自貿試驗區掛牌運行至今，中國大陸分別在2015年、2017年、2018年增設三批自貿試驗區，形成由南到北、由東至西的開放發展格局。

大陸全國政協經濟委員會副主任房愛卿說，五年多來，自貿試驗區以制度創新為核心，先行先試，成效顯著，發揮全面深化改革和擴大開放「試驗田」的作用。

數據顯示，自貿試驗區共形成170餘項可複製、可推廣制度創新成果，推動在全大陸形成綜合性改革。自貿試驗區不斷降低外商投資准入門檻，對外商投資的限制措施從2013年的190多條縮減到2018年的45條，並將進一步縮減。五年多來，自貿試驗區累計新設立企業60餘萬家，其中外資企業近4萬家。

世界銀行高級經濟學家馬欽說，過去在中國大陸一線城市註冊一個企業需要20多天，如今時間縮短至三分之一。「企業註冊效率大大提升，對創業創新來說是非常重要的指標，能很好地促進經濟增長。」馬欽說。

自貿試驗區在吸引外資中發揮重要作用。據大陸商務部外資司司長唐文弘表示，今年一季度，自貿試驗區新設企業7.3萬家，同比增長47%，利用外資248.6億元，同比增長11%。

以湖北自貿試驗區為例，湖北已與200多個國家和地區建立經貿往來，吸引280多家世界500強企業投資，中歐武漢班列輻射近30個國家、60多個城市，運量位居全大陸前列。

2018年，「首屆中國國際進口博覽會」提出上海自貿區擴容構想。今年第二屆「一帶一路」國際合作高峰論壇又提出要新建一批自貿區。目前，自貿試驗區擴容布局正在進行。

在論壇期間發布的「中國自貿試驗區發展報告（2019）」中，相關專家建議，自貿試驗區將在環境保護、知識產權保護等方面加強探索，為世貿組織改革的中國方案先行先試。