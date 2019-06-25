上海3年計畫 拚智能乘製造

2019-06-25 01:59 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



近年上海市楊浦區大力發展人工智能產業，打造智能產業園區。 （新華社） 分享 facebook 「上海市智能製造行動計畫（2019-2021年）」24日於此間發布，上海計畫進一步深化5G、人工智能、互聯網、大數據和製造業的融合程度，打造成為中國大陸智能製造應用新高地、核心技術策源地和系統解決方案輸出地，推動長三角智能製造協同發展。

中新社報導，「2019年上海市智能製造推進大會」24日在上海舉行。上海市經濟和信息化委員會主任吳金城指出，智能製造，不是簡單的「智能加製造」，而是「智能乘製造」，要通過智能化技術的系統布局、應用推廣，來提高經濟運行效率、產業創新濃度和城市經濟密度。

根據計畫，到2021年，上海將在智能製造領域培育10家科創板上市企業，主導制定50項智能製造標準，培育2至3家中國大陸國家級公共服務平台。

來自上海市經濟和信息化委員會的消息顯示，上海市智能製造發展體系已基本形成，上海在汽車、高端裝備、航空航天、船舶海工、電子信息等重點領域已遴選了14個國家級智能工廠、60個市級智能工廠。

下一步，上海將在技術、平台等方面繼續強化智能製造發展。按計畫，上海將推動5G、人工智能、大數據等新興技術在智能製造的深度應用，建立若干個典型應用場景，以實現5G廣泛應用、AI深度賦能、數據全面驅動。