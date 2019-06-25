穩經濟！上海減稅降負1800億人民幣

2019-06-25 01:58 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林則宏 ／上海報導



面對經濟形勢日趨複雜嚴峻，上海市政府24日宣布，將透過降稅、降低社會保險費率、調降油電氣價格等途徑減輕企業負擔。初步測算，上海今年新增減負額度約達人民幣1,835億元，規模超過去年的三倍有餘，力度驚人。

上海市常務副市長陳寅24日在記者會中表示，減稅降費和降低制度性交易成本是是減輕企業負擔、激發市場活力的關鍵舉措，有利於「穩增長、調結構、促就業」。

陳寅指出，2016年至2018年，上海三輪措施已累計減負超過人民幣3,000億元。其中，2018年新增減負約560億元。預計今年將再為全社會新增減負超過人民幣1,800億元。上海市發展改革委副主任陳石燕稱，今年新增減負力度非常大，遠高於往年。

陳寅介紹，上海今年減負主要涉及七個方面共15項措施。包括：降低稅收負擔、降低人工成本、降低政府性基金和經營服務性收費負擔、降低用能成本、降低融資成本、降低用地成本，以及降低制度性交易成本等。

其中，在降低稅收負擔方面，主要是降低增值稅稅率，以及對小微企業實施普惠性減稅和上海本地稅減免措施。

上海市人力資源和社會保障局副局長費予清指出，光是今年5月1日起，降低企業職工基本養老保險單位費率4個百分點，估計到今年底就可減輕企業負擔約人民幣248億元。

加上繼續階段性降低失業保險費率、降低工傷保險費率等措施，今年在社會保險制度性降費加上階段性降費，合計今年內可望減輕企業負擔約人民幣310億元。費予清說，這個月開始，企業應該就能明顯感受到養老金交得少了。

不過，上海市財政局巡視員袁白薇坦言，如此大規模減稅降費，對地方財政收入將帶來減收、增幅放緩等影響。因此，將會透過壓減一般性支出、盤活存量資金資產等方式確保財政收支平衡。其中，除重點和剛性支出以外，各部門一般性支出將一律按不低於5%的比例壓減。

陳寅強調，減稅降費目的是要讓企業降低成本，更好地在市場上競爭。上海市發展改革委針對前三輪降成本政策進行的跟蹤調研也發現，確實對減輕企業負擔、激發企業活力，發揮積極作用。