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空汙嚴重 鋼鐵重鎮河北唐山擴大停限產

2019-06-24 14:46聯合報 記者蔡敏姿╱即時報導

為了打擊空汙，大陸鋼鐵重鎮河北省唐山市將啟動新一輪鋼鐵企業停限產，6月以來，全市空氣質量持續變差，在大陸重點城市排名倒數第一名。唐山市政府網站今（24）日公告，將制定新一輪鋼鐵企業停限產時間表。

澎湃新聞報導，唐山市政府網站顯示，在全市鋼鐵企業停限產部署會上，唐山市副市長李貴富強調，6月以來我市空氣質量持續變差，從工業企業源頭抓起，鋼鐵企業停限產事關全市發展大局，各級各部門要認真貫徹落實市委常委會議精神，必須充分認識到做好鋼鐵企業停限產工作的重要性、迫切性、嚴肅性。

李貴富表示，各部門要進一步認清當前形勢，認識到對鋼鐵企業停限產是不得不幹、必須幹好的重要任務，確保鋼鐵企業按時停限產到位。各鋼鐵企業要履行治汙減排的主體責任，要明確停限產裝備，制定停限產方案、停限產安全生產方案，實現按時、安全停限產。

6月23日下午，唐山市還召開全市鋼鐵企業停限產部署會，確定新一輪鋼鐵企業停限產時間表。公告顯示，停限產要求首先是加大鋼鐵企業停限產力度。8月1日以前，績效評價為A類的首鋼遷鋼，沿海區域的首鋼京唐、文豐鋼鐵、唐鋼中厚板、德龍鋼鐵、縱橫鋼鐵，燒結機、高爐、轉爐、石灰窯限產20%。

除此以外，全市其他鋼鐵企業燒結機、高爐、轉爐、石灰窯限產比例不低於50%；高爐扒爐停產。高爐於6月27日前停產到位。8月1日之後，視全市空氣質量和氣象條件情況再決定上述停限產措施是否延續執行。

大陸鋼鐵重鎮河北省唐山市將啟動新一輪鋼鐵企業停限產，6月以來，全市空氣質量持續不...
大陸鋼鐵重鎮河北省唐山市將啟動新一輪鋼鐵企業停限產，6月以來，全市空氣質量持續不降反升，在大陸重點城市排名倒數第一名。照片／百度圖庫
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