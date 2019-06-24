空汙嚴重 鋼鐵重鎮河北唐山擴大停限產

2019-06-24 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ╱即時報導



為了打擊空汙，大陸鋼鐵重鎮河北省唐山市將啟動新一輪鋼鐵企業停限產，6月以來，全市空氣質量持續變差，在大陸重點城市排名倒數第一名。唐山市政府網站今（24）日公告，將制定新一輪鋼鐵企業停限產時間表。

澎湃新聞報導，唐山市政府網站顯示，在全市鋼鐵企業停限產部署會上，唐山市副市長李貴富強調，6月以來我市空氣質量持續變差，從工業企業源頭抓起，鋼鐵企業停限產事關全市發展大局，各級各部門要認真貫徹落實市委常委會議精神，必須充分認識到做好鋼鐵企業停限產工作的重要性、迫切性、嚴肅性。

李貴富表示，各部門要進一步認清當前形勢，認識到對鋼鐵企業停限產是不得不幹、必須幹好的重要任務，確保鋼鐵企業按時停限產到位。各鋼鐵企業要履行治汙減排的主體責任，要明確停限產裝備，制定停限產方案、停限產安全生產方案，實現按時、安全停限產。

6月23日下午，唐山市還召開全市鋼鐵企業停限產部署會，確定新一輪鋼鐵企業停限產時間表。公告顯示，停限產要求首先是加大鋼鐵企業停限產力度。8月1日以前，績效評價為A類的首鋼遷鋼，沿海區域的首鋼京唐、文豐鋼鐵、唐鋼中厚板、德龍鋼鐵、縱橫鋼鐵，燒結機、高爐、轉爐、石灰窯限產20%。