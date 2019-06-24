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粵搶高端人才 大灣區優惠個稅

2019-06-24 11:27世界日報 綜合報導

粵搶人才出招 大灣區優惠個稅 中國新聞社
粵搶人才出招 大灣區優惠個稅 中國新聞社
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廣東省財政廳發布「關於貫徹落實粵港澳大灣區個人所得稅優惠政策的通知」，明確對在大灣區工作的境外高端人才和緊缺人才，其在珠三角九市繳納的個人所得稅已繳稅額超過其按應納稅所得額的15%計算的稅額部分，由珠三角九市人民政府給予財政補貼，該補貼免徵個人所得稅。

澎湃新聞報導，按目前相關規定，一位年薪100萬元（人民幣，下同，約14.6萬美元）的高端人才，原本需繳納45萬元的個人所得稅。而粵港澳大灣區上述新政，45萬元中高於100萬元的15%（即15萬元）部分，即30萬元，將全部由珠三角九市政府補貼給個人。

此前，5月26日深圳市副市長王立新曾透露深圳市將實施上述新政，而上次的「通知」，明確該政策實施範圍包括廣州、深圳、珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶等粵港澳大灣區珠三角九市。

新華社報導，該通知明確，將工資薪金所得、勞務報酬所得、稿酬所得、特許權使用費所得、經營所得及入選人才工程或人才項目獲得的補貼性所得，納入差額補貼的個人所得範圍，鼓勵外籍人才到大灣區工作創造價值，同時支持外籍青年來大灣區創業就業。

申報人應具備以下基本條件：香港、澳門永久性居民，取得香港入境計畫（優才、專業人士及企業家）的香港居民，台灣地區居民，外國國籍人士，或取得國外長期居留權的回國留學人員和海外華僑；在珠三角九市工作，且在此依法納稅。

同時，申報人應當符合下列條件之一：國家、省、市重大人才工程入選者，取得廣東省「人才優粵卡」、外國人工作許可證（A類）或外國高端人才確認函的人才，以及國家、省、市認定的其他境外高層次人才；國家、省、市重大創新平台的科研團隊成員，高等院校、科研機構、醫院等相關機構中的科研技術團隊成員，在廣東省重點發展產業、重點領域就業創業的技術技能骨幹和優秀管理人才，以及珠三角九市認定的其他具有特殊專長的緊缺急需人才。

高端人才和緊缺人才的具體認定標準和操作辦法，由各市根據當地實際制定。該通知自今年1月1日起執行，試行一年，一年後視情況予以修訂。

香港深圳
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