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長榮宣布：已有空服歸隊 增飛峇里島、曼谷班機疏運

家樂福中國8成股權 蘇寧易購48億人民幣買下

2019-06-23 22:37聯合報 記者林宸誼╱即時報導

大陸連鎖零售龍頭蘇寧易購23日宣布全資子公司蘇寧國際與家樂福集團達成協議，以現金人民幣48億元（約新台幣220億元）收購家樂福中國80%股份，交易完成後，蘇寧易購將成為家樂福中國最大股東，家樂福集團持股比率降至20%。

全球最大食品零售商之一的家樂福23日發表聲明指出，家樂福正在進行大型重整，中國業務估值14億歐元（約合新台幣495億元）。

大陸前沿科技網站雷帝網報導，分析認為，蘇寧易購收購家樂福中國，彰顯對於發展民生消費性用品的決心和野心。從行業來看，騰訊、阿里、蘇寧領銜爭霸零售通路，也將使得境內整個零售市場，掀起新一輪的賽跑和洗牌。

中國證券報報導，蘇寧完成收購後，將實現在民生消費通路的跨越式發展，今年以來，蘇寧一方面加快建設海內外的供應鏈能力，一方面搭建更貼近用戶的購物場景。

蘇寧零售體系4億會員及家樂福中國3000萬忠實會員也將形成有效互補，豐富蘇寧現有的會員生態，提升用戶價值。

根據協議，蘇寧國際以人民幣48億元向轉讓方收購家樂福中國80%股份，以現金方式支付，同時將對家樂福中國提供股東貸款，用於營運資金，如果因為蘇寧國際原因或反壟斷審批未能通過而導致交易未能交割，則蘇寧國際需要支付分手費。

家樂福中國於1995年正式進入中國大陸市場，目前擁有210家大賣場以及24家便利店、六大倉儲配送中心，覆蓋22個省市及51個大中型城市，同時擁有3000萬會員；蘇寧易購收購家樂福中國後，將全盤收編。

2018年家樂福中國營收人民幣299.58億元人民幣，較2017年下滑近10%。

大陸連鎖零售龍頭蘇寧易購以現金人民幣48億元收購家樂福中國80%股份。圖為家樂福...
大陸連鎖零售龍頭蘇寧易購以現金人民幣48億元收購家樂福中國80%股份。圖為家樂福在北京的一家賣場。 新華社
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