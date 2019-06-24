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工業互聯網 網攻直達生產線

2019-06-24 02:20聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

工業互聯網在中國大陸進入落地關鍵期。與消費互聯網相比，工業互聯網面臨的風險和挑戰更為嚴峻。目前中國大陸正在醞釀推出頂層設計。

「隨著互聯網和工業的深度融合，打破傳統工業領域相對封閉可信的環境，將互聯網的安全威脅滲透到了工業領域」，近日在北京舉行的「2019年中國工業信息安全大會」上，工業和信息化部網路安全管理局副局長楊宇燕說，網路攻擊可以直達生產一線。

中新社報導，工業互聯網已經成為中國大陸製造轉型升級的必經之路。到2018年底，中國工業互聯網平台已經超過百家，涉及電力、石油石化、智能製造等諸多領域。

楊宇燕舉例說，工業互聯網一旦遭受了網路攻擊，不僅會造成系統服務中斷、數據洩漏等一些傳統網路安全問題，還會造成更嚴重的生產安全問題，如汙染型物質洩漏、爆炸性破壞、大面積斷水斷電等。例如，去年8月份，台積電幾台新的機台安裝新軟件，疑似引入勒索病毒，數分鐘之內造成三個廠區停產。今年3月份，委內瑞拉停電事件持續五天，影響全國23個州當中的21州。

奇安信副總裁左英男表示，與消費互聯網相比，對工業互聯網實施的網路攻擊和防護在方法論和工具上大同小異，但不同的是工業互聯網涉及的場景更多，工業控制涉及的軟硬件也複雜得多。

中國科學院院士王小雲表示，目前，中國大陸工控系統運行環境相對落後，大多數情況是犧牲安全性、換取穩定性，安全更新維護不及時。

大陸工信部將推動制定加強工業互聯網安全工作的指導意見，完善工業互聯網安全管理制度機制，並抓緊推動建設國家、地方、企業三級協同的安全技術保障體系。

網路攻擊北京
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