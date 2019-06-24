上半年弱企穩 GDP估增為6.3%

2019-06-24 02:20 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國大陸經濟學者22日在北京發布報告認為，今年上半年中國大陸宏觀經濟「弱企穩」，預計上半年實際GDP（國內生產總值）增速為6.3%。

中新社報導，「中國宏觀經濟論壇（2019年中期）」報告會22日在中國人民大學舉行。人民大學國家發展與戰略研究院研究員、經濟學院教授于澤代表課題組發布報告「外部衝擊下韌性顯現的中國宏觀經濟」。

報告指出，從需求側來看，對上半年宏觀經濟邊際貢獻最大的是淨出口。淨出口從去年對GDP負向拉動0.6個百分點，到今年一季度正向拉動1.46個百分點。上半年面對不利的貿易形勢和全球經濟下行的壓力，中國大陸有效穩定出口和外資，進出口數據亮眼。

從供給側來看，最為顯著的改變是金融業增加值提速，對服務業的增長發揮穩定作用。鬆緊有度的貨幣政策穩定金融形勢，同時，在積極的財政政策帶動下，地方政府專項債提前發力，穩定基建投資。

報告認為，當前和未來一段時期，中國大陸宏觀經濟面臨最大的衝擊是來自於外部的國際貿易和國際金融條件變化。在前期積極布局的作用下，中國大陸經濟有足够韌性來抵禦各種不確定性。

于澤表示，所謂韌性是面對著衝擊依然可以保持穩定的中高速增長。韌性來自於三個方面：經濟有好的長期增長基礎，足以抵禦短期各種波動；改革開放紅利，尤其是中國大陸參與新的全球化體系；國內穩健的宏觀調控。

經過多年實踐，中國大陸逐漸形成有自身特色的宏觀調控體系，能够有效應對各種短期衝擊。國內穩健的宏觀調控具體包括：增長潛力巨大的國內市場、研發為基礎的國內產業體系、數字經濟為基礎的數據全球化和相關服務、「一帶一路」為基礎的包容性全球化、國內要素市場改革紅利等。

課題組利用人民大學宏觀經濟分析與預測模型推演，預測2019年實際GDP增速為6.1%，投資增速持續下滑趨勢有所緩和，預計全年增速為6%。隨著內外供需環境調整，2019年價格水平總體保持相對平穩。