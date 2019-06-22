5G突圍？華為任正非上海晤德國經濟部長

2019-06-22 16:22 世界日報 中國新聞組／北京22日電



華為創辦人任正非。 路透社 分享 facebook

在美國要求盟邦支持圍堵中國電信巨頭華為的氛圍下，德國經濟部長阿特麥爾21日在上海會見了華為創建人任正非，傳達德國對5G移動通信網路建設的安全要求。阿特麥爾表示，會晤企業總裁是很自然的一件事。

德國之聲中文網報導，正在對中國進行為期三天訪問的德國經濟部長阿特麥爾（Peter Altmaier）21日在上海下榻的酒店內會見了任正非。阿特麥爾表示，這是根據華為的願望進行的一次「完全正常的會晤」。阿特麥爾在會晤前表示，「一個在德國經營著如此規模業務的公司可以按照它的觀點向主管部長介紹情況。」他還強調， 「我希望德國的大公司也能夠與其他國家的政府進行溝通。」

世界領先的網路設備供應商華為希望能夠參與德國5G快速移動網路的建設。美國則出於安全顧慮抵制華為技術，並要求盟國跟進。因此，德國後續如何「對待」華為，具標誌性意義。

阿特麥爾明確表示，「德國的電信安全，公民的數據保護以及遵守德國法律是關鍵性問題， 這是德國做決定的幾個參考要素」。「我們已經表示，決定不是基於政治上的考量，而是基於對軟件和硬件進行質量認證的明確的安全標準。」阿特麥爾此前在北京表示，他堅信，能找到「符合雙方利益的解決方案。」

美國政府上月將華為列入與美國合作伙伴開展業務聯繫時必須受到嚴格監控的企業名單，從而加劇了圍繞華為公司的爭議。美國芯片（晶片）製造商、谷歌和一些國際公司已中斷與華為的合作或作重新評估。