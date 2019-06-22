創業板大利多 「借殼上市」鬆綁

2019-06-22 12:45 世界日報 記者 世界日報 記者 李仲維 ／綜合報導



受創業板「借殼上市」解禁的政策利多刺激，創業板21日氣勢如虹，盤中創業板指數一度大漲2.2%，終場收盤指數上漲1.72%，低市值個股大漲，有逾80檔股票漲停板。

20日晚間，中國證監會宣布修改《上市公司重大資產重組管理辦法》，並且向社會公開徵求意見，擬允許創業板進行重大資產重組。換句話說，創業板企業無法借殼的緊箍咒將被解除。

受利多消息激勵，創業板借殼概念股21日表現強勁，天龍光電、飛鹿股份、寶利國際等逾80檔個股漲停。另外，ST（風險警示）概念股同樣受提振，40餘檔漲停。

證券時報引述多位業界人士表示，這次鬆綁對創業板市場意義重大，有望啟動創業板公司的估值上升，增強市場活力，帶動股市開啟反彈。

中信建投證券認為，併購重組的放鬆，有利於提升上市公司質量，繁榮資本市場。一些原本經營較差的公司，可能迎來新生，特別對於國有企業，相關子公司的資產注入，可以提升上市公司的質量。

數據顯示，截至20日收盤，不含近一年上市的次新股及停牌股，有265檔創業板股A股市值不到30億元（人民幣，下同，約4.3億美元），其中15檔不到15億元。這15檔個股21日均攻上漲停板。

以市值最小的天龍光電為例，A股市值僅12億元。天龍光電21日開盤就直奔漲停，收報6.6元。

從經營層面來看，這265檔A股市值不足30億元的創業板股中，16檔個股2018年度營收不到2億元。營收規模最低的也是天龍光電，2018年營收僅0.1億元。

澎湃新聞引述國盛證券首席策略分析師張啟堯表示，證監會修訂《管理辦法》對市場的影響在於，股市政策進一步放鬆，資本市場戰略地位提升再確認，有助於市場尤其是創業板併購重組活躍度提升、刺激市場情緒。但即使如此，2015年小股票的瘋狂恐怕很難重演。

中信證券秦培景策略團隊最新發布的研究報告指出，短期來看，擬放開創業板借殼上市的限制，同時恢復配套融資，相當於為創業板帶來額外的制度紅利。長期來看，符合產業趨勢的併購才會成為主流，2013至2015年的併購重組泡沫不會重現。

民生證券認為，重組上市新規降低併購重組門檻，利多創業板和中小市值公司。