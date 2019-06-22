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郭樹清：人民幣長線不看貶

2019-06-22 02:02經濟日報 記者林宸誼／綜合報導

大陸銀保監會主席郭樹清在人民日報撰文表示，中國大陸發展要立足做好自己的事情，要堅定不移全面深化改革；人民幣匯率短期波動是正常的，但長期看，大陸經濟基本面決定人民幣不可能持續貶值，人民幣市場匯率將不斷向購買力平價靠近。

人民日報21日刊登郭樹清這篇題為「美國升級貿易摩擦不能解決任何問題」的文章指出，金融領域，要全面優化機構體系、市場體系和產品體系；必須加大力度發展完善資本市場，繼續深化利率和匯率形成機制改革。

文章指出，沒有任何外部力量能夠改變大陸的前進方向，中華民族必須將命運牢牢掌握在自己手中，能不能走得更加穩健，關鍵在於做好自己的事情。

要堅持不懈推進對外開放，金融是服務業的重要領域，為更好服務實體經濟與人民生活，必須進一步擴大對外開放，豐富市場主體、創新金融產品、激發市場活力。在擴大金融開放的同時，也要警惕跨境資金的大進大出和熱錢炒作，堅決避免出現房地產和金融資產泡沫。

文章提到，必須下大力氣解決好面臨的一些突出問題，例如人口老齡化、環境汙染、收入分配不合理、地區發展不均衡和創新能力不足等，金融業在這些方面大有作為，這也是金融供給側結構性改革的應有之義。

近期美國採取一系列措施升級貿易摩擦，大陸政府、企業和居民對此並不感到意外，一如既往地相信，美國這種做法不能解決任何問題，損人不利己且危害全世界，美國自身將為貿易摩擦付出巨大代價。

人民幣實體經濟房地產
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