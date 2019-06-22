A股入富 迎資金行情

2019-06-22 02:02 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



A股納入富時羅素全球指數啟動儀式昨（21）日於深圳證券交易所舉行，並且將在6月24日（下周一）開盤時正式生效，這項利多無疑是對本周漲勢樂觀的A股「火上加油」，上證指數重新站上3,000點大關，通過滬港通管道進場掃貨的外資大買人民幣43億元。

大陸證監會副主席方星海致辭表示，A股順利納入富時羅素指數是中國資本市場國際化進程中的重要里程碑，體現了國際投資界對中國經濟長期向好和資本市場改革開放的支持與信任，為中國資本市場健康發展注入正能量。

方星海說，下一步，證監會將按照中央重要決策部署，堅持市場化、法治化、國際化方向，以開放促改革，促發展，推動各項改革開放措施落地，便利境外長期資金進入中國資本市場，加強監管和跨境合作。

根據富時羅素納入A股的安排，在納入第一階段完成後，富時羅素預計中國A股在富時新興市場指數中的權重約為5.5%，這也意味能帶來100億美元的被動管理資產淨流入，相當於人民幣690億元。

國金證券研報指出，僅考慮納入該指數體系給A股帶來的被動增量資金測算：預計今年6月第一步將帶來20億美元的被動增量資金；今年9月和明年3月，每步將帶來40億美元的被動增量資金。

財聯社報導，中信證券首席市場策略師劉德忠表示，現在國際機構投資者對中國資產非常感興趣，「入富」可能比「入摩」為A股帶來更多資金增量，但並非集中湧入。

他表示，現在外資在A股市場的總市值占比只有2%，占A股自由流通市值6%左右，借鑒韓國、日本等市場長期開放經驗來看，可以預期未來外資占A股總市值的比重將達10%，甚至20%。

第一財經援引瑞銀中國證券業務主管房東明表示，預計隨著時間推移，A股將從「散戶市」變為「機構市」。

房東明說，從個股方面來看，北上資金流向顯示境外投資者青睞市值大、流動性強的個股。

申萬宏源研究表示，據測算初步納入A股將帶來潛在增量資金約千億人民幣，不考慮額度限制條件下，潛在增量資金可達人民幣3,500億元（約新台幣1.6兆元）。A股如納入富時指數，預計給A股帶來的短期資金規模與納入MSCI相當。