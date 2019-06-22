親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

創業板大利多 借殼上市鬆綁

2019-06-22 02:01經濟日報 記者李仲維／綜合報導

創業板「借殼上市」解禁的政策利多刺激，創業板昨（21）日氣勢如虹，盤中創業板指數一度大漲2.2%，終場收盤指數上漲1.72%，低市值個股大漲，有逾80檔股票漲停板。

20日晚間，證監會宣布修改《上市公司重大資產重組管理辦法》，並且向社會公開徵求意見，擬允許創業板進行重大資產重組。

換句話說，創業板企業無法借殼的緊箍咒將被解除。

受利多消息激勵，創業板借殼概念股昨表現強勁，天龍光電、飛鹿股份、寶利國際等逾80檔個股漲停。

另外，ST（風險警示）概念股同樣受提振，40餘檔漲停。

證券時報引述多位業界人士表示，這次鬆綁對創業板市場意義重大，有望啟動創業板公司的估值上升，增強市場活力，帶動股市開啟反彈。

中信建投證券認為，併購重組的放鬆，有利於提升上市公司質量，繁榮資本市場。一些原本經營較差的公司，可能迎來新生，特別對於國有企業，相關子公司的資產注入，可以提升上市公司的質量。

數據顯示，截至20日收盤，不含近一年上市的次新股及停牌股，有265檔創業板股A股市值不到人民幣30億元，其中15檔不到15億元。這15檔個股昨均攻上漲停板。

以市值最小的天龍光電為例，A股市值僅人民幣12億元。天龍光電昨開盤就直奔漲停，收報人民幣6.6元。

從經營層面來看，這265檔A股市值不足30億元的創業板股中，16檔個股2018年度營收不到人民幣2億元。營收規模最低的也是天龍光電，2018年營收僅0.1億元。

澎湃新聞引述國盛證券首席策略分析師張啟堯表示，證監會修訂《管理辦法》對市場的影響在於，股市政策進一步放鬆，資本市場戰略地位提升再確認，有助於市場尤其是創業板併購重組活躍度提升、刺激市場情緒。但即使如此，2015年小股票的瘋狂恐怕很難重演。

中信證券秦培景策略團隊最新發布的研究報告指出，短期來看，擬放開創業板借殼上市的限制，同時恢復配套融資，相當於為創業板帶來額外的制度紅利。長期來看，符合產業趨勢的併購才會成為主流，2013至2015年的併購重組泡沫不會重現。

民生證券認為，重組上市新規降低併購重組門檻，利多創業板和中小市值公司。

分享

創業人民幣上市公司
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

兩岸自貿論壇：陸重新定位對外開放戰略

2019-06-21 23:59

A股入富 迎資金行情

2019-06-22 02:02

郭樹清：人民幣長線不看貶

2019-06-22 02:02

廈門吳家瑩催動台企升級

2019-06-22 01:59

吳家瑩談經營 積極獵才 瞄準中年台幹

2019-06-22 01:59

美國全力圍剿下 華為登中國最具吸引力雇主

2019-06-21 16:34

小米CC新系列手機誕生 對標華為nova主打女性市場

2019-06-21 11:49

哈雷在中國生產 恐再激怒川普

2019-06-21 11:46

上海去年辦展逾千 全球城市之冠

2019-06-21 11:46

搶滴滴市場 騰訊網約車OnTime推0.05元叫車

2019-06-21 10:46

郭台銘宣布卸任鴻海董事長拚大選 工業富聯拉升

2019-06-21 10:46

海南台商 盼享自貿區發展機遇

2019-06-21 02:18

貴州數字經濟增速 連4年居首

2019-06-21 02:18

青洽會20年 綠能發展新里程

2019-06-21 02:18

上海去年辦展破千場 全球城市之冠

2019-06-21 02:18

北京發布10大應用場景 建設總投資額超過30億

2019-06-21 02:18

9月底前超過40個城市 推不換卡不換號5G服務

2019-06-21 02:18

企業家宏觀經濟指數 微升

2019-06-21 01:51

李克強：保護智財權 不分內外資

2019-06-21 01:51

哈雷機車明年在陸生產

2019-06-21 01:50

楊金龍看對岸匯率政策 陸不會放手貶值

2019-06-21 00:50

Fed更鴿 人民幣漲幅近半年最大

2019-06-21 00:50

陸資來台 前五月減74%

2019-06-20 23:27

兩岸自貿論壇 今上海登場

2019-06-20 23:27

商務部：新修訂的外商投資準入負面清單6月底前發布

2019-06-20 20:48

香港房價高不可攀 購屋者不再忌諱凶宅

2019-06-20 19:26

豬門事件發酵 瑞銀在中國業務受挫

2019-06-20 18:50

美中貿易重啟談判刺激 人民幣收盤創半年最大漲幅

2019-06-20 17:34

金融股激發市場熱情 滬指大漲逼近3000點大關

2019-06-20 16:08

陸2大乳業伊利大戰蒙牛 搶奪北京冬奧市場

2019-06-20 15:34

中國5G牌照釋出後 中移動大買設備、華為大贏家

2019-06-20 13:57

京東周年慶 18天銷售2015億

2019-06-20 12:00

聯準會釋放降息訊號 人民幣兌美元中間價大漲逼近6.88

2019-06-20 10:35

A股上市公司減持潮再現

2019-06-20 10:25

大陸公布新版 創業創新稅收優惠

2019-06-20 04:51

廈門特聘專才 96台灣人獲選

2019-06-20 04:51

拚AI 大陸2020年前建10試驗區

2019-06-20 04:50

兩岸動能轉換峰會 80台企與會

2019-06-20 04:50

「融融&雲集台灣館」今辦上線儀式

2019-06-20 04:49
看更多

熱門文章

挺華為？陸媒分析台積電兩個細節

2019-06-21 09:53

哈雷在中國生產 恐再激怒川普

2019-06-21 11:46

香港反送中行動升級 上千人聚集立法會

2019-06-21 10:33

陳明通會楊鎮浯 直言：小心「習五條」的政治圖謀

2019-06-21 11:27

反送中示威再升級！ 警評估：影響比「佔中」還大

2019-06-21 21:25

陸在南海首次部署殲10 專家：殲10巡邏南海將常態化

2019-06-21 11:35

會期成新下台階 港府：接受逃犯修例自然死亡事實

2019-06-21 21:50

反送中 再圍稅務大樓

2019-06-21 14:19

反送中示威包圍警總 蛋洗要求警務處處長盧偉聰對話

2019-06-21 13:58

郭台銘宣布卸任鴻海董事長拚大選 工業富聯拉升

2019-06-21 10:46

雙城論壇新通關密語？柯文哲:「你要諒解我」

2019-06-21 14:29

母成焦屍...火場捨身護愛女 父燒傷面積達50%

2019-06-21 14:21

美國全力圍剿下 華為登中國最具吸引力雇主

2019-06-21 16:34

浙江4閨密醉後「搶買單」 竟割腕又跳湖喪命

2019-06-21 14:21

習近平結束訪朝 金正恩允透過對話解決朝鮮半島問題

2019-06-21 15:24

釋善意？陸官方降低港澳通行證收費標準

2019-06-21 10:00

間諜活動大門？追剿華為 美官員威嚇倫敦

2019-06-21 16:31

香港民眾包圍警察總部 要求撤回反送中暴動指控

2019-06-21 14:47

小米CC新系列手機誕生 對標華為nova主打女性市場

2019-06-21 11:49

國際特赦：612反送中衝突警涉過份武力 違反人權公約

2019-06-21 21:25

黃山稀有黃麂受困 警員跳水救援

2019-06-21 11:48

在上海被解救 白鯨小白、小灰抵達冰島了

2019-06-21 11:47

衛星影像曝光 中國殲-10戰機部署永興島

2019-06-21 11:24

東南亞女性被賣至中國 警方救出上千人

2019-06-21 14:33

搶滴滴市場 騰訊網約車OnTime推0.05元叫車

2019-06-21 10:46

雲林縣長率團兩岸交流 為農特產品開拓新市場

2019-06-21 13:26

港人為何反送中 看王全璋的遭遇就知道

2019-06-21 13:02

遭內政部開罰 海滄台籍社區主任助理不辭職

2019-06-21 14:46

上海去年辦展逾千 全球城市之冠

2019-06-21 11:46

林鄭月娥未回應訴求 上千反送中民眾包圍港府

2019-06-21 10:49

髮型像毛澤東也被批 黨報記者鏡頭下的荒誕文革

2019-06-21 11:24

港府稱修例將自動失效 反對者：說撤回那麼難嗎

2019-06-21 22:57

家樂福接入京東跨境服務 海外旗艦店同步上線

2019-06-21 14:20

感受香港一國兩制困境 主題影展台北免費上映

2019-06-21 20:33

包圍香港警總 談判無效 人潮不散

2019-06-22 00:31

港府：逃犯修例草案 明年7月自動失效

2019-06-22 00:21

觀察站／香港6月困局 前路何在？

2019-06-22 00:24

港大專學界圍警總示威 22日凌晨剩數百人駐守

2019-06-22 02:02

新聞觀察／陸在G20 多一張籌碼

2019-06-21 23:59

我駐港澳代表 7月起都懸缺

2019-06-21 23:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top