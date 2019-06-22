吳家瑩談經營 積極獵才 瞄準中年台幹

2019-06-22 01:59 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 許依晨 ／廈門報導



佳好建材廠外觀。 網路照片 分享 facebook 廈門台協會長、佳好集團有限公司董事長吳家瑩深耕廈門20年，事業涵蓋建材、代理電器等多領域，也因嗜喝咖啡，涉足咖啡產業。

吳家瑩「登陸」的第一站，其實是在上海做成衣，因緣巧合下，1999年到了廈門。他說，廈門民情風俗和地理位置與台灣非常相近，飲食習慣也類似，讓他感到格外親切，彷彿回到家一般，也決定在廈門待下來。

吳家瑩從建材生意起步，而後代理松下、夏普、飛利浦等電器，之後拓展到文創領域、開餐廳、做咖啡生產批發，幾乎涵蓋了第一、二、三產業。

事業版圖為何從建材擴及到咖啡產業，跨度這麼大？吳家瑩笑稱「我喜歡喝咖啡，乾脆自己來種」。提到咖啡，他侃侃而談，大聊在雲南等地種植咖啡豆經驗，除生產咖啡豆原料，也和伯朗咖啡合作做即溶咖啡。

咖啡以外，吳家瑩對做餐飲也有熱誠，經營鐵板燒餐廳外，未來還要跨界到火鍋。他指出，到大陸開餐飲店，「一定要微調」，立刻做出成當地人適應的口味，這也是台灣餐飲企業面臨的挑戰，因為台灣人做事踏實，通常需要一段時間調整口味，另一方面，要在極短時間內募集大量資金，快速得打出名號，才能在大陸市場一炮而紅。

廈門發展日新月益，營商環境快速提升，廈門台協今年5月首度移師高雄舉辦廈門台商徵才博覽會，共有40多家廈門台企參加，釋出2,000多個職缺，涵蓋高科技製造業、物流業等多個行業。

吳家瑩自身的佳好建材公司也釋出多個招聘職缺，他表示目前公司有十多名台幹，還要再找更多台灣人才過來。「台幹的穩定性和忠誠度高，經驗值也豐富。」他說，對台徵才不僅面向青年，還特別鎖定中年族群，相對年輕人，中年人在技術、資金或家庭上相對穩定，不僅是台企，也是廈門當地所需要的人才，因此歡迎中年人到廈門創業就業。