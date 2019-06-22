廈門吳家瑩催動台企升級

2019-06-22 01:59 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 許依晨 ／廈門報導



廈門台協會長吳家瑩 記者許依晨／攝影 分享 facebook 無論是文化背景，還是飲食和語言，廈門可說是中國大陸各省市中與台灣最為相似的一座城市，加上地緣優勢，廈門吸引眾多台商登「鷺」（廈門簡稱「鷺」）發展事業。

廈門市台商投資企業協會是大陸最早成立的台商協會之一，目前已有會員企業1,200多家，涉及行業領域45項。會長吳家瑩表示，今年會員目標要突破1,500家。

廈門台協1992年12月20日成立，發展至今，是大陸組織完善、也是最具影響力的地方台商協會之一。吳家瑩表示，27年來，協會會員從當初個位數到現在1,200多家，不斷致力推進廈台資企業間的聯繫和交往，並作為台企與政府溝通的橋梁，也持續改革會務、健全組織。

吳家瑩指出，根據廈門市政府的數據，目前在廈門的台商企業約有6,900多家，2018年全年工業產值為1,962億人民幣，占廈門市工業產值的32.8%。台灣人在廈門深耕許久，到處都看得到台灣人身影，他說，在廈門常住的台胞約莫有12萬至15萬人，包括創業、就業以及大學就學人口等，至於高中以下的學生和孩童也近2,400人。

吳家瑩2016年當選廈門台協第12屆會長，他表示，剛接任會長時會員僅700家，現在已有1,200家，今年目標是要突破1,500家。他說，時代變遷，經營環境也產生巨大改變，上任後對協會的功能委員會做出很大調整，他設立了轉型升級技術委員會、一帶一路委員會和青年創新委員會等，符合社會脈動。

其中，設置轉型升級委員會，是因台資企業到廈門打拚幾十年，要跟大環境接軌和競爭，生產過程一定要優化，吳家瑩說，「這是奠定台資企業在廈門能否繼續在生存一個非常重要的委員會」。

他說，委員會除與政府政策對接，也請來兩岸專家或顧問到廈門交流，為台商上管理課，此外，並組織台商到在地企業參訪，甚至遠赴日本企業考察，觀摩先進企業的品牌經營和智能應用，這是大陸台協的首創之舉。

吳家瑩也重視青年創新委員會。他指出，近年來許多台青到廈門創業或就業，但對大陸經商和生活環境卻不甚了解，「我最怕年輕人因為不了解當地法規而觸法，很可惜」，因此，廈門台協在原有基礎上，加入輔導青年台商的功能，包括法規、政策、資源對接，用最嚴謹的態度協助初來乍到的台青。

吳家瑩說，他一再告訴年輕人，想「登陸」必須先摸透大陸各地區環境，每個地方有不同的創業模式和專業，要找出適合自己的地域，勿一窩蜂地就跑到廈門。