美國全力圍剿下 華為登中國最具吸引力雇主

2019-06-21 16:34 世界日報 中國新聞組／北京21日電



儘管華為持續受到美國的打壓圍堵，連創始人任正非都坦言，華為營運因而受到影響，但這似乎並不影響這家科技巨頭在中國求職者眼中的地位。 路透社 分享 facebook

儘管華為持續受到美國的打壓圍堵，連創始人任正非都坦言，華為營運因而受到影響，但這似乎並不影響這家科技巨頭在中國求職者眼中的地位。觀察者網報導，一項針對中國110所重點高校學生的調查結果顯示，華為擊敗阿里巴巴、騰訊等著名企業，成為本年度中國最具吸引力的雇主。

觀察者網引述美國有線電視新聞網（CNN）報導稱，20日出爐的這項調查，是由總部位於瑞典的優興諮詢（Universum）進行，調查目標覆蓋中國110所重點高校中超過5萬2000名大學生。調查結果顯示，華為已經連續兩年成為工科學生中的「第一選擇」，今年同時還取代阿里巴巴，成為商科學生心目中最受歡迎的雇主。

調查結果顯示，除了榮登商科及工科第一外，華為在其他專業大類學生心中也備受歡迎，同時獲得理科類雇主吸引力排名第一和人文類第二。

報導指出，阿里巴巴今年雖然讓出商科學生「第一選擇」的寶座，但在商科、工科和理科專業學生心目中的排名仍穩居前三名，對法律和人文類學生也有著很強的吸引力。中國互聯網巨頭騰訊、百度在各個專業大類的排名也都名列前茅。另一方面，科技企業如小米的排名也在持續上升，並且取得工科第二的成績。

優興諮詢亞太區副總裁吳崗表示，華為近年來的快速增長及日益擴大的全球影響力，在維持其作為雇主的吸引力方面發揮了重要作用。「沒有多少（公司）能夠聲稱，自己實際上是總部位於中國的全球企業。」 吳崗指出。

他補充表示，華為的其他有利因素還包括——其定位是一家「未來科技公司」，而不僅僅是一家電信或智能手機企業。另外，華為還有著僱傭數千名中國畢業生的紀錄。

報導指出，需要提及的是，最新的排名顯示，蘋果在工科類雇主中較上年下滑兩名，至第七位；在商科類排名下跌六名，至第20位。雖然蘋果有可能會從華為最近的困境中受益，但這家iPhone廠商在中國學生中已失去了人氣。