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家樂福接入京東跨境服務 海外旗艦店同步上線

2019-06-21 14:20聯合報 記者林宸誼╱即時報導

京東物流與法國零售業者家樂福展開合作，將為家樂福提供跨境進口、清關、分揀、配送等物流服務，這代表家樂福正式接入京東跨境服務體系，雙方表示，未來的合作將擴展到更豐富的商品，並探索其他創新性的物流模式。

家樂福中國海外旗艦店，也同步上線京東商城海囤全球平台，家樂福將提供來自法國等地商品入駐京東海外旗艦店，首批合計300款商品，涵蓋美妝、保健品、家居、食品等品類。

香港智通財經報導，家樂福中國區副總裁、首席行銷官及電商數位化營運官余瑩表示，這是家樂福首次嘗試與京東跨境電商平台合作，並選定京東物流作為跨境指定物流服務商。希望篩選優質暢銷商品進行跨境方面的合作，以此進行境電商物流的模式創新方面的創新與探索。

京東集團副總裁、京東物流國際事業部負責人黃星表示，京東物流為國外品牌商進入中國和中國品牌出口搭建強大的跨境物流網路，包括從集貨、貨物檢驗、報關、清關、國際段運輸、貨品追蹤、庫存管理、當地配送、售後服務等一站式跨境+本機服務全套物流解決方案。

家樂福去年在京東商城開設官方旗艦店，如今，雙方將合作觸角進一步延伸至跨境電商與跨境物流領域。

目前京東跨境進口物流據點已在境內設立了10多個跨境貿易口岸，在北京、上海、廣州設立了三大跨境直郵口岸，在保稅倉模式下，京東跨境物流可實現10分鐘內完成清關，90%海外商品在72小時內送達。

取自/香港智通財經
取自/香港智通財經
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