哈雷機車明年在陸生產

2019-06-21 01:50 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ／綜合報導



哈雷首席戰略官Luke Mansfield（左）與錢江摩托董事長余瑾（右）宣布合作。 網路照片 分享 facebook 面臨美國市場銷售下滑，以及冒著可能再次激怒美國總統川普風險，美國哈雷機車（Harley-Davidson）與大陸錢江摩托公司宣布，預計2020年底在大陸生產銷售338cc排氣量的哈雷機車。

今日俄羅斯（RT）報導，哈雷這項決定的目的，是應對在美銷量下降與貿易關稅帶來的成本上升。

報導指出，計劃生產的新型摩托車發動機排氣量為338cc，並將在錢江摩托公司在大陸的工廠生產，這是該公司116年歷史上生產的排量最小的一款車，新款車型計劃從2020年底開始在大陸銷售，未來將陸續賣到亞洲其它市場。

哈雷沒有透露新款摩托車的價格，但錢江摩托表示，這一款車將是「買得起」。

哈雷大衛森公司總裁兼首席執行官Matt Levatich表示，我們的「More Roads」計畫就是要讓更多的人、在更多的地方、以更多的方式盡享哈雷所提供的騎行樂趣，中國是世界上最大的摩托車市場之一，我們很興奮能在這裏探索哈雷品牌的發展可能。

錢江摩托總經理郭東劭表示，錢江摩托在中國市場擁有卓越的製造能力和經驗，致力於為亞洲市場的騎手提升摩托車駕駛體驗。

美國有線電視新聞網（CNN）評論指出，哈雷在加大向海外銷售摩托車的努力之際，在大陸找到了一名新的合作夥伴。

去年6月，歐盟對美國進口摩托車6%的關稅提高至31%，以回應川普對進口鋼鋁加徵關稅，哈雷當時表示，由於歐盟對美國進口摩托車加徵關稅，必須把一些製造業務轉移至泰國，而哈雷將業務轉向海外一度激怒川普，導致川普鼓勵消費者要抵制哈雷。

按協議，雙方將為大陸和亞洲其他市場共同開發兩種不同的哈雷品牌摩托車，第一款暫時定為338cc排氣量的摩托車；在製造和組裝以及供應鏈方面進行合作，並在大陸和亞洲其他市場銷售和行銷目標摩托車進行合作。

不過哈雷公司依舊控制著經銷通路，根據協議，哈雷公司仍是大陸市場經銷摩托車的獨家總經銷商，將在分銷中使用自己的銷售管道並使用錢江摩托的某些銷售管道。