李克強：保護智財權 不分內外資

2019-06-21 01:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林宸誼 ╱綜合報導



就在美國總統川普與大陸國家主席習近平，將於月底於日本20國集團（G20）再會面前夕，大陸國務院總理李克強昨（20）日會見包括施耐德電機、太古集團等近20家世界500強公司負責人時表示，保護智慧財產權不論內資外資，都一視同仁平等對待。

中國政府網刊登李克強在人民大會堂，會見出席「全球首席執行官委員會」第七屆圓桌峰會的知名跨國公司負責人時表示，中方願秉持共商共建共用原則，堅持開放、綠色、廉潔理念，將「一帶一路」倡議與各國發展戰略更好對接，按照市場規則和商業原則，確保合作的可持續性。他指出，大陸主張加強人文交流，相互尊重，平等相待，互學互鑒，致力於維護自由貿易，縮小南北差距，實現共同發展。

李克強表示，在座企業家代表的跨國公司，有不少較早參與大陸改革開放進程，不僅給大陸帶來資金、技術和管理經驗，而且在大陸開拓了廣闊市場，獲得了回報，實現了互利共贏。

他認為，當前國際形勢不穩定不確定因素增多，大陸要推動世界經濟貿易向穩定增長的方向發展，完善全球產業鏈，努力維護和平的國際環境，大陸將堅定不移深化改革、擴大開放，進一步打造市場化、法治化、國際化的營商環境。歡迎各國企業繼續擴大對大陸投資，分享大陸發展機遇。

與會企業家表示，對大陸深化改革、擴大開放充滿期待，願積極參與其中，拓展在醫療、金融、汽車、數字經濟、5G、低碳、創新、基礎設施、製造業等各領域合作，分享大陸發展機遇；各方願促進全球互聯互通，共同維護自由貿易，反對保護主義。另外，對於美中貿易戰，大陸商務部表示，中方始終認為在平等相待、相互尊重的基礎上，合作是中美雙方唯一正確的選擇，以貿易戰相威脅，不斷加徵關稅，無法解決問題。