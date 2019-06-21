北京發布10大應用場景 建設總投資額超過30億

2019-06-21 02:18 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



在19日舉辦的北京市應用場景建設工作推進會在19日舉辦，北京市科學技術委員會（下簡稱北京市科委）發布了首批10項應用場景建設項目，集中在城市建設和管理、民生改善等領域，總投資額超過30億元（人民幣，下同）。

當日，北京市副市長隋振江表示，北京擁有豐富的科技創新資源，隨著人工智能、5G、大數據、新材料、生命科學等技術逐步成熟，產業化正在或者即將進入成熟期，應用場景建設將為北京塑造更多先發優勢。

隋振江提到，開放應用場景能為企業拓展市場提供新實驗空間，為推動創新成果應用提供孵化平台。同時，應用場景建設也能帶動政府自身創新，在城市精細化管理、民生改善等領域更多採用新技術新產品，提昇政府管理服務水平，為民眾帶來實實在在的獲得感。

會上，北京市科委主任許強發布了首批10項應用場景建設項目，集中在城市建設和管理、民生改善等領域，其技術和產品主要集中在人工智能、節能環保、新一代信息技術、醫藥健康和智能製造等高精尖產業領域，項目總投資額超過30億元。北京市科委將不斷完善項目徵集、遴選、發佈機制，通過場景應用推動政府創新、企業創新。

本次發布的十大應用場景分別位於北京朝陽、海澱、豐台、昌平、房山等區，涵蓋軌道交通建設、醫療服務、節能降耗、水資源利用、智慧城市服務等內容。項目一旦落地應用，將極大地改善民眾學習、工作、就醫、養老等體驗。

其中，海澱區將在海澱醫院試點建設基於圖像識別、深度學習等人工智能技術的醫學影像分析平台，對部分疾病診斷提供輔助診斷等。北京市民政局將在5家養老機構中建立「1+N」老年人康復服務業務板塊，引進腦卒中、脊柱康復、運動康復等方面的新技術新產品，以提升服務老年人的能力。