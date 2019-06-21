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上海去年辦展破千場 全球城市之冠

2019-06-21 02:18聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

2019年亞洲消費電子展日前在上海舉行，中國電商公司京東的標誌相當醒目。 （路透...
2019年亞洲消費電子展日前在上海舉行，中國電商公司京東的標誌相當醒目。 （路透）
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2019國際會展業CEO上海峰會19日登場，上海市會展行業協會會長桑敬民在峰會上表示，「上海會展業展覽數量和展覽面積等多項指標均居國內首位，並躋身世界前列」。

這場峰會上發布的「2018上海會展業白皮書」表明，2018年，上海市舉辦各類展覽活動1032個，居全球主要會展城市之首，展覽總面積達1880萬平方米，較2008年分別增長了90%和166%。近三年來，上海展覽總面積淨增275萬平方米，年均增長7.5%。據測算，2018年上海展覽業直接帶動相關產業收入超過1400億元人民幣

白皮書指出，截至2018年，上海各類專業展館可供展覽面積已超過100萬平方米，位列全球主要會展城市第一。2018年，上海舉辦規模10萬平方米以上的展覽會共42個，聚焦各細分行業領域，具有很強的行業國際影響力和產業引導力。其中，30萬平方米以上的超大型展會6個，辦展面積已連續多年穩居全國首位。當年，上海共舉辦國際展300個，占展會總數的近三成。

白皮書指出，上海已經成為全球品牌商業展會登陸中國市場的首選城市，在「進出口經理人」發布的「2018年世界商展100強排行榜」中，在上海舉辦的有12個，超過德國科隆的11個，上海首次成為世界上舉辦大型國際商業展覽最多的城市。2018年，上海已擁有國際展覽業協會（UFI）認證的展覽項目23個，是中國獲得認證最多的城市。

中國商務部服務貿易和商貿服務業司司長冼國義稱，會展業是上海城市形象的一張重要名片，去年首屆中國國際進口博覽會的成功舉辦更為上海展覽業注入了新的發展動力。商務部將一如既往地支持上海展覽業的發展，隨著國際會展企業、品牌展會等優質會展資源加速集聚，上海必將在中國展覽業轉型升級的發展進程中做出更大的貢獻、取得更大的發展成績。

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