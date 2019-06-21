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青洽會20年 綠能發展新里程

2019-06-21 02:18聯合報 大陸特派員王玉燕╱青海報導

大陸全國工商聯主席高雲龍（左）與青海省委書記王建軍（右）共同啟用開幕式。 圖／本...
大陸全國工商聯主席高雲龍（左）與青海省委書記王建軍（右）共同啟用開幕式。 圖／本報青海傳真
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「第20屆中國青海綠色發展投資貿易洽談會」20日在青海省西寧市盛大展開，本屆青洽會由青海省政府及中華全國工商業聯合會共同主辦，除開幕式外，主辦單位亦安排綠色發展論壇及第6屆青海湖國際電動汽車挑戰賽等多項綠能議題活動，呼應青洽會「開放合作、綠色發展」活動主題。

本屆青洽會政商雲集，由大陸全國政協副主席、全國工商聯主席高雲龍、國家市場監督管理總局局長蕭亞慶及青海省委副書記劉寧等貴賓開場致詞，現場亦見小米科技董事長雷軍及新聯華集團董事局主席傅軍等多位商界代表出席與會，顯示政商界皆對青海省未來綠能發展相當重視。

傅軍指出，新聯華集團投資青海迄今已超過15年，深感青海具有區域經貿優勢，近年來青海在經濟、文化、生態保護上也有飛躍式的進步，目前新聯華集團在青海還有許多重要的項目在進行中，看好青海未來仍有巨大的發展空間。

主辦單位表示，青海在一帶一路中占有重要的經貿戰略地位，第19屆青洽會後總計簽署290件合作項目，投資總額超過1,500億元人民幣，簽約項目主要涵蓋新能源、新材料、新型化工、商貿物流、文化旅遊、農牧業產業化、生物醫藥等15個行業領域，今年適逢20周年青洽會，投資項目及總額有望超過往年規模，顯示青海省發展綠色能源已邁入新里程碑，也在國際上具有指標性的意義。

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