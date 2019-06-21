貴州數字經濟增速 連4年居首

2019-06-21 02:18 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



貴州省人民政府新聞辦公室召開的新聞發布會上指出，貴州作為中國首個國家大數據綜合試驗區，數字經濟增速連續4年位居中國首位，數字經濟吸納就業增速連續2年排名中國第一，大數據對經濟增長的貢獻率超過20%。

2014年以來，貴州在大數據行業先行先試，開創大數據立法先河，設立全球首個大數據交易所，掛牌運行中國首個國家大數據工程實驗室，舉辦國際大數據產業博覽會，吸引海內外大數據知名企業紛紛落地貴州。目前貴州大數據企業達9500多家。

貴州省大數據發展管理局副局長韓少波說，近年來，貴州加快推動大數據與實體經濟、社會治理、民生服務、鄉村振興的深度融合，如建成500畝以上壩區農業大數據平台，該平台具備空間分布、統計分析、數據採集等綜合功能，可實現精細化管理。

大數據產業發展已成貴州高質量發展重要增長點。以滿幫集團為例，依託大數據提升車貨匹配技術，平台認證司機、貨主總用戶量突破810萬，業務覆蓋中國339個城市，年度撮合成交規模人民幣7000億。

滿幫集團的成長只是貴州大力發展數字經濟、加快培育高質量發展新動能的一個縮影。數據顯示，2014年以來，貴州全省規模以上電子信息製造業增加值、軟件業務收入年均分別增長35.31%、30.56%。

在2019中國國際大數據產業博覽會上，中國工程院院士鄔賀銓說，當前互聯網正處在從消費互聯網向工業互聯網拓展的功能繼續期，這個過程很長，前進路上充滿挑戰，要抓住機遇發展數字經濟。

數據顯示，2018年中國數字經濟達31.3萬億元，佔GDP比重34.8%，數字經濟正在成為中國經濟的新增長點。