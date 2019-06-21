海南台商 盼享自貿區發展機遇

2019-06-21 02:18 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



「海南是我的第二故鄉，在這裡生活工作，我感覺到更多獲得感。」19日晚，「80後」台灣青年黃介玄在海口泰龍城瓊台小吃街，忙著接待前來購買小吃的遊客。黃介玄說，希望分享海南自貿區（港）建設的發展機遇。

熙熙攘攘的海口泰龍城小吃街，成為台灣青年集聚創業的一個縮影：百餘米的長廊，匯聚100多家大大小小的店面，其中台灣小吃有10多家，形成一道獨特風景。這幾日，泰龍城瓊台小吃街舉行6月夏季活動，在這裡創業的台胞紛紛推出各種優惠吸引遊客。

三年前，在台灣當厨師的黃介玄來瓊考察後發現，民眾對於台灣小吃的喜愛度高，小吃街人氣旺，遊客多，便下定決心前來創業。起初，他在小吃街開了一家燒烤店，將燒烤進行改良以符合當地人口味，收穫不少「回頭客」。

隨著生意蒸蒸日上，黃介玄的攤位拓展到4家，售賣烤魷魚串、雞翅包飯、台灣飯糰、三明治等。「創業初期得到老一輩台商的支持與幫助，才能順利在海南扎下根來。」黃介玄說，如今收入穩定，他希望把家人接過來一起生活。

「大陸為台胞提供了很多優惠，台灣業者在這裡能找到自己的大舞台。」去年，台胞陳媛跟丈夫、侄子進駐泰龍城賣台灣名小吃「大腸包小腸」。她說，今年孩子從復旦大學研究生畢業，計劃在大陸選擇就業。

30年前，許清朝在海口購置一塊土地，之後興建大型購物中心泰龍城。從2009年開始，許清朝在台灣四處「招攬」青年人來海口創業。如今，泰龍城經營商家400多家，其中台灣青年創業者50餘人。2017年，海南首家「海峽兩岸青年創業就業基地」在這裡掛牌。

海南省台辦主任劉耿說，幾十年來，湧現了在海南深耕的台胞創業者，他們不僅為海南發展作出貢獻，他們的成就也給島內台胞客觀瞭解大陸的一個窗口。如今，海南建設自貿區（港）為瓊台兩島的交流與合作提供更加廣闊的前景。一批台資旅遊業、現代服務業、高新技術產業項目落戶海南。