中國5G牌照釋出後 中移動大買設備 華為大贏家

2019-06-20 13:57 世界日報 北京20日電



大贏家 陸企採購設備 華為占大宗 歐新社 分享 facebook

中國5G牌照釋出後，三大電信商開始大量採購5G設備，以中移動為例，最近三筆5G設備採購大單下給華為、中興、愛立信及諾基亞。華為占了五成，仍是最大贏家；愛立信占三成。

工信部6月初向中移動、中國電信、中國聯通和中國廣電釋出5G商用牌照。中國經濟網報導，三大電信商實力最強的中移動，在獲牌後動作頻頻，近日連續開出三筆5G訂單，包括核心網升級5G、5G終端（測試版）及5G一期無線工程。

中移動沒有詳細說明這三筆採購金額，不過光是打造5G一期無線工程就高達192.58億元人民幣(約27.9美元)，已超過年初中移動的5G資本開支預算172億元。

值得注意的是，中移動採購5G NSA組網的1131套設備和1.71萬台5G終端中，華為產品占最大宗。

中國證券報報導，以11日中國移動終端公司對5G終端（測試版）的採購為例，共採購1.71萬台5G終端。其中5G手機1萬100台，包括華為Mate20X 5000台、中興A10Pro 2000台、小米MIX3 2000台、OPPO RENO 1000台、Vivo NEX 100台；5G CPE終端7000台，包括華為5G CPE Pro 5000台，中興5G CPE 2000台。

另外，在MME設備招標上，華為、中興、愛立信和諾基亞的得標數量分別為219、22、153和56套；在SAE-GW設備上，華為、中興、愛立信和諾基亞得標數量分別為369、21、231和60套。

報導指出，中移動超預算的訂單，所傳達的信號是明確的：中國5G建設正在全面加速。

三大營運商2019年初確定的5G投資額，合計約300億元左右，5G基地台建設數量在10萬個左右。中信建投認為，結合各省市的5G建設熱潮，三大營運商2019年5G基地台建設量將超過15萬個。

中國信通院研究報告顯示，2020年中國5G正式商用，預計當年將帶動約4840億元的直接產出，2025年、2030年將分別增長到3.3兆元、6.3兆元，10年間的年均複合增長率為29%。