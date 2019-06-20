京東周年慶 18天銷售2015億

2019-06-20 12:00 世界日報 綜合報導



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京東「618」電商周年慶，全球累計18天來下單金額達人民幣2015億元（約293.3億美元），創歷史新高，並且逼近阿里巴巴去年「雙11」一天創下的人民幣2135億元（約310.8億美元）。其中，台灣成交額、銷量年增7倍、5.5倍。

經濟通中國網報導，自6月1日0時到18日24時，以京東618為代表的線上線下融合的創新零售模式快速成長，顯示中國消費經濟仍有強大支撐。京東全球銷售額前三大類為，手機通訊年增357%，圖書年增525%，美妝護膚年增412%。

海外部分，18日開跑僅20分鐘，全球六大洲境外的電腦銷量年增7.5倍，成交額年增4.2倍。京東泰國已經完成了全品類覆蓋，物流配送服務已覆蓋泰國全境。京東印尼也已向印尼提供3C、家電、消費品、生鮮等19個品類的200萬種商品。

京東618周年慶，台灣購物節自6月1日開始，數據顯示，6月18日第一小時，台灣的成交額年增7倍；至18日期間，台灣成交額、銷量分別年增7倍和5.5倍。

按成交額統計，台灣民眾購買的前五名商品為，手機通訊、電腦及辦公、數位、家用電器、家裝建材，手機通訊較去年同期增長迅速。

按商品銷量統計，台灣最受歡迎的前五位依次是手機通訊、電腦及辦公、數位、家用電器、家裝建材，手機通訊銷量增長約16倍、電腦及辦公銷量增長約14倍、數位銷量增長約3.5倍、家用電器銷量增長月6.5倍、家裝建材銷量增長約2.5倍。

按地域統計，最愛購物的首五個城市依次為新北市、台北市、台中市、桃園市、高雄市，占台灣整體訂單約75%，該五市最愛購買的均為手機通訊和電腦辦公；按下單時間統計，台灣消費者通常在夜晚9時至12時下單購物。

中國消費者偏愛家電類，TechWeb報導，人民幣3000元以上掃地機器人、擦窗機等除塵類產品成交額年成長逾2倍；人民幣2000元以上高端美髮護髮類產品成交額年增2.2倍;；超快洗功能家用洗碗機成交額年增5倍，凸顯升級消費趨勢。