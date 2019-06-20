A股上市公司減持潮再現

2019-06-20 10:25 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



A股上市公司減持潮又來襲！公告顯示，19日有金科文化、易明醫藥、弘亞數控等多家公司發布預減持公告。6月至今，A股新增逾250筆減持計畫，涉及百家上市公司。

第一財經報導，今年內，A股已經出現好幾波減持潮，時間點包括春節過後的3月初、5月初。其中，3月初市場上減持與回購（買回庫藏股）雙雙火熱，5月初，上市公司「被動減持」情況增多。

不同於之前幾波減持，6月初的減持潮出現大筆減持以及清倉式減持，且增持股份的公司家數較少。數據顯示，近一周僅有9家上市公司高管增持超過人民幣100萬元，增持熱度達年報披露完成後的最低點。

近期減持金額逾人民幣億元的有國瓷材料、高新興、大北農、光威複材等公司。除了大筆減持、清倉式減持之外，值得關注的還有部分公司的持續減持。

而從減持原因來看，個人資金需求、緩解股權質押壓力，是上市公司公告中提及的幾項主要因素。分析人士認為，6月出現的減持潮，除市場因素影響之外，公司減持存在個別結構性因素，具體因素需根據個股分析。

如是金融研究院高級研究員葛壽淨表示，目前市場流動性邊際偏寬鬆，股權質押整體規模有所下降，公司沒有較大的環境壓力，結構性個體原因較為突出。他認為，一是獲利，一是規避風險。從獲利動因來看，現在的股價沒有那麼高，同時估值也恢復到歷史中樞水準，如果股東想要在此階段套現，一些產業資本從短期獲利角度，覺得現在是個比較好的時點。