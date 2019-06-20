廈門特聘專才 96台灣人獲選

2019-06-20 04:51 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



在18日舉辦的第十一屆海峽論壇．兩岸人才機構合作洽談會上，96名台灣民眾獲評廈門市第五批台灣特聘專家專才。

新華社報導，本批評出台灣特聘專家21人、台灣特聘專才75人，這些高層次人才廣泛分布在廈門市平板顯示、集成電路、軟件信息、生物醫藥、金融投資、教育衛生、企業管理等重點產業和社會事業領域，取得了傲人業績，為廈門經濟社會發展貢獻出智慧和青春，推動了兩岸人才和產業的融合。

廈門市明晟鑫邦科技有限公司的璩澤中是本批台灣特聘專家之一。明晟鑫邦落地廈門後，獲得福建省、廈門市兩級人才扶持資金1150萬元人民幣。四年來，其芯片模塊封裝產能不斷遞增，2018年企業產值規模已經是初創時的4倍。

「在台籍員工和大陸員工的共同合力下，我們憑藉行業領先的專利技術支撐起自己的芯片模塊封裝技術，去年就獲得了兩家風投的入資。」璩澤中說，「正由於廈門強有力的人才政策召喚，讓我們帶著團隊扎根。」

廈門市委常委、組織部長陳瀋陽表示，台灣人才一直以來都是廈門經濟社會發展的重要參與者、建設者，歡迎更多人才機構來廈深耕發展，架設起兩岸人才交流互通的橋梁，吸引更多台灣人才來廈開闢創新創業天地。

廈門是全中國大陸首個實施台灣高端人才評選計畫的城市，早在2013年就在「海納百川」人才計畫中專設「台灣特聘專家（才）」子計畫。目前全市共評選台灣特聘專家、專才291名，其中專家137名、特聘專才154名，截至今年底預計扶持金額將達到7000萬元人民幣。