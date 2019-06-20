親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

聯準會按兵不動 刪除對利率保持「耐心」措辭

兩岸動能轉換峰會 80台企與會

2019-06-20 04:50聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

「兩岸新舊動能轉換高峰論壇」6月19日在濟南開幕。兩岸約400位企業家、產業專家與會，共尋兩岸動能轉換合作新機遇。親率80餘位台灣企業界領袖與會的兩岸企業家峰會台灣方面理事長蕭萬長表示，此次論壇議題切合當前兩岸產業發展趨勢和合作需求，希望兩岸企業家依循新的發展方案，抓住新的發展機遇，找到新的發展動能。

中新社報導，高峰論壇以「新動能、新機遇、新發展」為主題，旨在助力新舊動能轉換重大工程，推進兩岸融合發展，設置了高端智能裝備、健康及生命科學、電子信息、兩岸金融創新合作等四場平行專項交流洽談會。

出席高峰論壇的兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍表示，兩岸經濟互補性強，開展互利合作具有得天獨厚的條件。兩岸企業應當保持定力、堅定信心、克服困難、不畏陣痛，用好各自優勢，發揮科技創新引領作用，通過創新激活內生動力，開拓全新市場，培育面向未來的核心競爭力，攜手壯大中華民族經濟。

「山東與台灣人緣相親、文緣相通、商緣相連。」山東省長龔正表示，山東制定了魯台交流合作「56條」，內容涵蓋產業、財稅、金融、人才、教育各方面，方便台胞來魯創新創業。本次論壇聚焦新舊動能轉換，議題涵蓋山東「十強」產業重點領域，山東願與台灣同胞，共享市場規模、人力資源、創新驅動和發展機遇。

「當前國際經濟環境面臨新挑戰，存在一些不確定因素。」大陸國台辦副主任裴金佳在論壇開幕式上表示，大陸基礎設施完善、產業配套齊全、人力資源豐富，有巨大的消費市場。台商要積極參與新舊動能轉換，增強自身競爭力，共同實現高質量發展。

與會的台商希望與山東進行更大格局、更高層次和更廣領域的合作，共同探索動能轉換和產業轉型的新途徑，實現互利共贏的目標。

山東省現有4個對台空運直航點、10個對台海運直航點、4個赴台自由行城市、6個海峽兩岸交流基地。截至2019年5月底，山東全省累計批准台資項目9088個，台資總投資實際到位268億美元，是山東第三大重要外資來源。

台商競爭力
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

京東周年慶 18天銷售9,188億

2019-06-19 23:26

大陸公布新版 創業創新稅收優惠

2019-06-20 04:51

廈門特聘專才 96台灣人獲選

2019-06-20 04:51

拚AI 大陸2020年前建10試驗區

2019-06-20 04:50

「融融&雲集台灣館」今辦上線儀式

2019-06-20 04:49

「618」網購節 一線城市消費力最強

2019-06-20 04:47

台企皇達 躍陸蝴蝶蘭霸主

2019-06-20 00:52

陸大型國有銀行 將金援中小券商

2019-06-20 00:52

大陸國務院出招 打造智財強國

2019-06-20 00:52

淮安市府挺創業 提供補貼

2019-06-20 00:51

陶冬：大陸車市、房市政策將鬆綁

2019-06-19 23:26

陸大舉招募台籍科技特派員 更邀赴陸蓋「台灣村」

2019-06-19 21:06

A股三大股指全線收漲 滬指重上2900點

2019-06-19 17:11

陸官方出面協調 銀行將透過券商金援中小非銀機構

2019-06-19 14:59

陶冬：汽車及房地產 下半年陸官方刺激經濟新熱點

2019-06-19 14:59

華為榮耀新機 3秒賣1億人民幣

2019-06-19 13:35

中國鋼鐵業「寶馬」 寶武年產量近億噸

2019-06-19 13:35

嚴管中國70城房價漲勢走疲

2019-06-19 13:34

股本1.7兆 最大央企中國鐵路開張

2019-06-19 13:33

爆款「紫皮糖」 見證中俄貿易發展

2019-06-19 04:02

樓市「小陽春」退燒 70城5月房價趨穩

2019-06-19 03:57

德陽東方電機 助人造太陽研製

2019-06-19 03:57

中國鐵路改制 成為大陸最大央企

2019-06-19 03:56

上汽聯手埃及車商曼蘇爾搶市

2019-06-19 03:55

湛江水產博覽會 逾30國700商參展

2019-06-19 03:55

大陸「樓宇經濟3.0」 四大趨勢發展

2019-06-19 03:54

力拚AI產業 大陸2020年前全國將建十大試驗區

2019-06-19 01:22

大陸70城房價漲勢 露疲態

2019-06-18 23:26

華為榮耀新機 3秒賣4.5億元

2019-06-18 23:26

榮耀新機歐洲買氣 成華為海外市場觀察指標

2019-06-18 23:26

兩岸農漁產平台 平潭上線

2019-06-18 23:26

中國鐵路北京掛牌 股本7.7兆

2019-06-18 23:26

互補性強 對岸籲壯大鄉村產業

2019-06-18 23:26

蘇州華興源創和煙台睿創微納率先完成科創板所有流程　　　

2019-06-18 22:09

上海將辦世界人工智能大會 展示中國AI發展成果

2019-06-18 21:44

大陸鋼鐵業出現「寶馬」 年產量近億噸

2019-06-18 18:45

陸新版負面清單 年底前全面取消清單外的限制規定

2019-06-18 15:25

科創板金融糾紛 擬由上海法院集中管轄

2019-06-18 02:14

東莞30項重大工程 同日起跑

2019-06-18 02:13
看更多

熱門文章

「是老公推我下去」 遊泰墜34米懸崖奇蹟生還 孕婦瞞真相保性命

2019-06-19 08:54

港特首對反送中「暴動」失憶…是因為全球瘋傳這影片？

2019-06-19 10:00

台灣里長張丁元在廈門交流時突發心梗 搶救無效過世

2019-06-19 20:59

反送中醞釀21日抗爭升級

2019-06-19 08:56

香港事件憶當年 她曾打敗網球排名第一婉拒入港籍

2019-06-19 14:47

四川長寧6級地震傳因中石油開採頁岩氣

2019-06-19 12:43

劉結一見台灣商界 賴正鎰邀來台走走

2019-06-19 17:26

記錄文革慘劇 資深攝影師李振盛：悲劇不能重演

2019-06-19 19:54

陸大舉招募台籍科技特派員 更邀赴陸蓋「台灣村」

2019-06-19 21:06

大陸外交部例行記者會 發言人因為這事沒打領帶

2019-06-19 18:12

六一二衝突 網民多段影片「還原真相」

2019-06-19 14:02

川習通電後 環時社評：不懼打才有的談

2019-06-19 17:40

陶冬：汽車及房地產 下半年陸官方刺激經濟新熱點

2019-06-19 14:59

川習通話後風向變 央視改播中美愛情片

2019-06-19 19:50

川普競選連任影響中美經貿關係？陸外交部回應

2019-06-19 16:29

四川長寧強震 當地民眾質疑開採頁岩氣所致

2019-06-19 17:18

華為榮耀新機 3秒賣1億人民幣

2019-06-19 13:35

這種俄羅斯糖果熱爆 見證中俄貿易發展

2019-06-19 13:58

中國移動5G大採購 最大贏家是華為

2019-06-19 16:29

台南芒果節開跑 農會推大陸取貨新服務

2019-06-19 12:26

香港政府追溯至4月1日起 為公務員加薪4.75%～5.26%

2019-06-19 20:51

川震前 官方地震預警系統最快提前61秒即示警

2019-06-19 13:30

可能發表聯合聲明 港媒揭習近平訪北韓3看點

2019-06-19 15:42

林鄭穿勝選戰袍 1小時內8度道歉

2019-06-19 13:56

讓路救護車、不留垃圾…港人高質「比催淚彈催淚」

2019-06-19 14:01

陸官方出面協調 銀行將透過券商金援中小非銀機構

2019-06-19 14:59

當年爆SARS疫情 香港推動空氣流通評估

2019-06-19 09:33

海峽論壇落幕後 雲台會24日開幕

2019-06-19 15:42

清代關東第一才子 王爾烈

2019-06-19 14:33

遼寧遼陽「東京城遺址」 懷古大熱點

2019-06-19 14:33

遼陽博物館 鎮館之寶看不完

2019-06-19 14:33

到遼陽 就要吃酸菜白肉鍋

2019-06-19 14:33

農委會約談16名福建台籍科技特派員

2019-06-19 11:24

蕭萬長出席兩岸新舊動能轉換高峰論壇

2019-06-19 18:41

A股三大股指全線收漲 滬指重上2900點

2019-06-19 17:11

中共發布人才下鄉通知 要求全國認真貫徹落實

2019-06-19 22:04

陸推出智慧財產權強國計畫 啟動科技成果轉化貸款風險補償試點

2019-06-19 15:36

北京人腦袋內建羅盤 有神一般的方向感

2019-06-19 17:31

股本1.7兆 最大央企中國鐵路開張

2019-06-19 13:33

比弗利怪異難懂、珊瑚宮殿封建...海南80多個地名要改

2019-06-19 14:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top