兩岸動能轉換峰會 80台企與會

2019-06-20 04:50 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



「兩岸新舊動能轉換高峰論壇」6月19日在濟南開幕。兩岸約400位企業家、產業專家與會，共尋兩岸動能轉換合作新機遇。親率80餘位台灣企業界領袖與會的兩岸企業家峰會台灣方面理事長蕭萬長表示，此次論壇議題切合當前兩岸產業發展趨勢和合作需求，希望兩岸企業家依循新的發展方案，抓住新的發展機遇，找到新的發展動能。

中新社報導，高峰論壇以「新動能、新機遇、新發展」為主題，旨在助力新舊動能轉換重大工程，推進兩岸融合發展，設置了高端智能裝備、健康及生命科學、電子信息、兩岸金融創新合作等四場平行專項交流洽談會。

出席高峰論壇的兩岸企業家峰會大陸方面理事長郭金龍表示，兩岸經濟互補性強，開展互利合作具有得天獨厚的條件。兩岸企業應當保持定力、堅定信心、克服困難、不畏陣痛，用好各自優勢，發揮科技創新引領作用，通過創新激活內生動力，開拓全新市場，培育面向未來的核心競爭力，攜手壯大中華民族經濟。

「山東與台灣人緣相親、文緣相通、商緣相連。」山東省長龔正表示，山東制定了魯台交流合作「56條」，內容涵蓋產業、財稅、金融、人才、教育各方面，方便台胞來魯創新創業。本次論壇聚焦新舊動能轉換，議題涵蓋山東「十強」產業重點領域，山東願與台灣同胞，共享市場規模、人力資源、創新驅動和發展機遇。

「當前國際經濟環境面臨新挑戰，存在一些不確定因素。」大陸國台辦副主任裴金佳在論壇開幕式上表示，大陸基礎設施完善、產業配套齊全、人力資源豐富，有巨大的消費市場。台商要積極參與新舊動能轉換，增強自身競爭力，共同實現高質量發展。

與會的台商希望與山東進行更大格局、更高層次和更廣領域的合作，共同探索動能轉換和產業轉型的新途徑，實現互利共贏的目標。

山東省現有4個對台空運直航點、10個對台海運直航點、4個赴台自由行城市、6個海峽兩岸交流基地。截至2019年5月底，山東全省累計批准台資項目9088個，台資總投資實際到位268億美元，是山東第三大重要外資來源。