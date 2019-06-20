「618」網購節 一線城市消費力最強

2019-06-20 04:47 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



持續了18天的「618」網路購物節，18日進入消費巔峰時刻。各電商平台19日相繼公布數據顯示，最具購買力的消費者仍然來自北京、上海、廣州、深圳等一線城市，但購買力增長最具潛力的消費者大多來自三線以下城市，「小鎮青年」成為新的買家主力。

中新社報導，「618」網購狂歡節今年消費量級已經媲美「雙11」，更是遠超美國「黑色星期五」，成為展現中國大陸巨大消費能力的最新成績單。根據天貓數據，從6月1日至18日，天貓增加了3億新客戶，中國大陸三至五線城市購買用戶和購買金額，同比增長雙雙超過了100%。

從成交的貨物單量看，一線城市居前。根據菜鳥網絡的數據，上海、北京、廣州、深圳是收貨量最高的五個城市。杭州、重慶、成都、蘇州、東莞、武漢幾個城市排在其後。

從交易額來看，在阿里巴巴平台上，上海、北京、廣州、深圳、杭州、成都、重慶、蘇州、武漢、南京成為今年天貓「618」消費力最強、成交額最高的10大城市。這10個城市都是2018年GDP「兆元（人民幣）俱樂部」城市。雖然成交額排名和成交單量排名榜單略有不同，但一線城市都穩居前四位。

在京東的購買力最強城市排名中，一線城市也是購買力最強的城市。北京、上海、廣州和深圳居於前四位，成都排在第五位。

中國大陸一二線城市購買力仍然強勁，但成交額增速最高的城市幾乎都是三線以下城市。在阿里巴巴平台上，新疆北屯、新疆圖木舒克成交額增速躋身前三甲，湖南邵陽、廣東茂名、廣東揭陽、廣西玉林、河南商丘、河南駐馬店、黑龍江佳木斯等城市排在其後。

三線以下城市的購買力正被激活，不僅貢獻網路購物新的流量，也貢獻了消費新增長點。品牌家電、蘋果手機、電動牙刷、千元跑步機，都是在三線以下城市熱銷的品類。

與收貨量不同，發貨量全大陸排前10位的城市分別是廣州、金華、深圳、上海、杭州、蘇州、泉州、溫州、東莞、武漢。除了武漢，這些城市大多位於珠三角、長三角等東部沿海地區。