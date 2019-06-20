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「融融&雲集台灣館」今辦上線儀式

2019-06-20 04:49聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

為滿足大陸民眾對於優質台灣產品需求，「新機遇、新連接、新融合」 兩岸電商企業培訓交流活動以及中國台灣網．融融好貨與雲集主辦的「融融&雲集台灣館」上線儀式，6月20日至21日將在杭州舉辦。

據中國台灣網報導，當前，大陸經濟正邁向高品質發展和高水準開放階段，對各類優質產品和優質服務的需求與日俱增，特別是許多台灣優質產品深受大陸民眾青睞。

為滿足大陸民眾對於優質台灣產品需求，充分發揮兩岸經濟互補性強、合作底蘊深厚優勢，進一步促進兩岸經濟交流融合，6月20日至21日，由兩岸企業家峰會現代服務業及文化創意產業合作推進小組主辦、雲集、跨境電子商務綜試辦承辦，杭州市台辦、杭州市蕭山區商務局支持的「新機遇、新連接、新融合」 兩岸電商企業培訓交流活動以及中國台灣網．融融好貨與雲集主辦的「融融&雲集台灣館」上線儀式，將在杭州舉辦。

雲集作為大陸知名電商平台，借助兩岸經濟融合熱潮及自身品牌優勢，專門推出了「雲集台灣館」，預計將上線數十種兩岸產品。其中，由融融好貨推薦的5種由台資企業生產的高品質產品也將亮相其中。融融好貨會針對這5種產品為消費者提供產品品質保證，確保兩岸消費者安心購買，放心使用。同時，也將會不斷引進更多台灣優品入駐平台，協助台資企業拓展銷售管道，更廣泛服務兩岸同胞。

兩岸電商企業培訓交流活動以「新機遇、新連接、新融合」為主題，匯聚兩岸互聯網電商界資深業者及專家學者，將就社交電商助力台灣產品行銷大陸、跨境電商玩法、相關政策解讀等內容進行培訓交流。活動同期還將舉辦優質台灣產品展，與會兩岸嘉賓也將深入杭州代表性電商企業安致電子、連連支付、網易考拉海購等考察交流。

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