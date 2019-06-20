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大陸公布新版 創業創新稅收優惠

2019-06-20 04:51聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

「2019年全國大眾創業萬眾創新活動周」19日在浙江杭州舉行閉幕式暨「我們都是追...
「2019年全國大眾創業萬眾創新活動周」19日在浙江杭州舉行閉幕式暨「我們都是追夢人」創客毅行活動。圖為兩位創客在毅行中合影。 中新社
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大陸國家稅務總局19日公布，今年6月全國「雙創」活動周舉辦期間推出新版「『大眾創業、萬眾創新』稅收優惠政策指引」，歸集了2013年以來對創新創業和關鍵領域的優惠政策和措施。

中新社報導，新版「指引」歸集了截至2019年6月中國針對創新創業主要環節和關鍵領域陸續推出的89項稅收優惠政策措施，覆蓋企業從初創到發展的整個生命周期。其中，2013年以來出台的稅收優惠有78項。

新版「指引」展示支持創業創新的稅收優惠政策最新成果：在促進創業就業方面：小型微利企業所得稅減半徵稅範圍已由年應納稅所得額30萬元（人民幣，下同）以下逐步擴大到300萬元以下，增值稅起徵點已從月銷售額3萬元提高到10萬元，高校畢業生、退役軍人等重點群體創業就業政策已「提標擴圍」，並將建檔立卡貧困人口納入了政策範圍。

在鼓勵科技創新方面：科技企業孵化器和大學科技園免徵增值稅、房產稅、城鎮土地使用稅政策享受主體已擴展到省級孵化器、大學科技園和國家備案的眾創空間；創業投資企業和天使投資個人所得稅政策已推廣到全國實施。金融機構向小微企業、個體工商戶貸款利息免徵增值稅的單戶授信額度，已由10萬元擴大到1000萬元；金融機構與小型微型企業簽訂借款合同免徵印花稅。對職務科技成果轉化現金獎勵減徵個人所得稅。

此外，企業委託境外發生的研發費用納入加計扣除範圍，所有企業的研發費用加計扣除比例均由50%提高至75%，固定資產加速折舊政策已推廣到所有製造業領域。軟件和集成電路企業所得稅優惠政策適用條件進一步放寬。

大陸國家稅務總局表示，將持續深化「放管服」改革，不斷創新服務舉措，確保「雙創」優惠政策落地更便利更通暢。

創業減徵人民幣
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