親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
港逃犯條例爭議
四川宜賓地震
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

臉書在台啟動不實內容查證 最重可刪除粉專、帳號

陸清華排名超耶魯升至世界第16 台大排第69

A股三大股指全線收漲 滬指重上2900點

2019-06-19 17:11聯合報 記者李仲維╱即時報導

A股三大股指19日全線收漲，滬指再度站上2,900點，滬深兩市近百股漲停，晶片類股上演漲停潮。

截至收盤，滬指收報2,917.80點，漲幅0.96%；深成指收報8,925.73點，漲幅1.38%；創業板指收報1,469.99點，漲幅0.98%。兩市成交額達人民幣5,040.14億元，較前一交易日大幅放量，重回5,000億元以上水準。

19日，北上資金（外資）淨流入人民幣51.4億元，其中滬股通淨流入22.24億元，深股通淨流入29.16億元。北上資金本月合計淨流入達322.92億元。

盤面上，A股個股現普漲態勢，市場情緒提振。截至收盤，3,055檔個股上漲，90檔個股漲停，439檔個股下跌，6檔個股跌停。

在類股方面，電器儀錶、環境保護、半導體、酒店餐飲、元器件等類股漲幅居前。概念股上，華為概念、蘋果概念、5G概念等相關科技股表現強勢，漲幅逾2%。晶片概念股大漲，個股上演漲停潮，韋爾股份、卓勝威、上海貝嶺等封漲停。

受消息面帶動，智慧財產權概念股也表現亮眼，漲幅逾3%，中文線上、光一科技、中路股份等個股封停。

中原證券分析，當前雖然兩融和北向資金等資金指標有所改善，但A股走出弱勢震盪格局仍然需要風險進一步釋放、各項改革和開放措施到位、增量資金入市等條件。

A股三大股指19日全線收漲，滬指重新站上2,900點。圖：中新網
A股三大股指19日全線收漲，滬指重新站上2,900點。圖：中新網
分享

概念股人民幣滬指
【限時】爽領 7-11 購物金，飲料零食請你吃→

相關新聞

陸官方出面協調 銀行將透過券商金援中小非銀機構

2019-06-19 14:59

陶冬：汽車及房地產 下半年陸官方刺激經濟新熱點

2019-06-19 14:59

華為榮耀新機 3秒賣1億人民幣

2019-06-19 13:35

中國鋼鐵業「寶馬」 寶武年產量近億噸

2019-06-19 13:35

嚴管中國70城房價漲勢走疲

2019-06-19 13:34

股本1.7兆 最大央企中國鐵路開張

2019-06-19 13:33

爆款「紫皮糖」 見證中俄貿易發展

2019-06-19 04:02

樓市「小陽春」退燒 70城5月房價趨穩

2019-06-19 03:57

德陽東方電機 助人造太陽研製

2019-06-19 03:57

中國鐵路改制 成為大陸最大央企

2019-06-19 03:56

上汽聯手埃及車商曼蘇爾搶市

2019-06-19 03:55

湛江水產博覽會 逾30國700商參展

2019-06-19 03:55

大陸「樓宇經濟3.0」 四大趨勢發展

2019-06-19 03:54

力拚AI產業 大陸2020年前全國將建十大試驗區

2019-06-19 01:22

大陸70城房價漲勢 露疲態

2019-06-18 23:26

華為榮耀新機 3秒賣4.5億元

2019-06-18 23:26

榮耀新機歐洲買氣 成華為海外市場觀察指標

2019-06-18 23:26

兩岸農漁產平台 平潭上線

2019-06-18 23:26

中國鐵路北京掛牌 股本7.7兆

2019-06-18 23:26

互補性強 對岸籲壯大鄉村產業

2019-06-18 23:26

蘇州華興源創和煙台睿創微納率先完成科創板所有流程　　　

2019-06-18 22:09

上海將辦世界人工智能大會 展示中國AI發展成果

2019-06-18 21:44

大陸鋼鐵業出現「寶馬」 年產量近億噸

2019-06-18 18:45

陸新版負面清單 年底前全面取消清單外的限制規定

2019-06-18 15:25

科創板金融糾紛 擬由上海法院集中管轄

2019-06-18 02:14

東莞30項重大工程 同日起跑

2019-06-18 02:13

陸房市降溫 6月續疲軟

2019-06-18 02:13

1股拆8股 阿里計劃股票分割

2019-06-18 02:06

特斯拉上海廠 超速完工

2019-06-18 02:04

撤離大陸？富士康否認

2019-06-18 02:04

華為示警 兆元營收恐蒸發

2019-06-18 01:49

滬倫通啟動了 陸企華泰跑第一

2019-06-18 00:08

打空頭奏效 港幣拆款利率回落

2019-06-17 23:43

富豪資金撤離香港 轉進星國

2019-06-17 23:36

華泰證GDR 創三冠王紀錄

2019-06-17 23:22

學者：中英開啟滬倫通 減輕貿易戰負面影響

2019-06-17 17:36

上海證券交易所國際化新進展 「滬倫通」17日正式啟動

2019-06-17 16:29

富士康發聲明：「撤離大陸」為不實訊息 無撤資現象

2019-06-17 16:12

兩岸工商合作論壇 廈門登場

2019-06-17 14:27
看更多

熱門文章

影／罕見一探新疆「再教育營」 BBC：越看越不對勁

2019-06-18 17:57

「是老公推我下去」 遊泰墜34米懸崖奇蹟生還 孕婦瞞真相保性命

2019-06-19 08:54

四川地震千年歷史「葡萄井」被毀 特產恐絕世

2019-06-18 19:55

「反送中」延燒 BBC報導：台灣人開始重視國家安全

2019-06-18 19:25

台灣女孩深入香港「反送中」遭恐嚇 林飛帆隔空關心

2019-06-18 20:00

路透：修訂逃犯條例喪失民心 移民台灣港人大增

2019-06-19 00:39

港人反送中大遊行…CNN：破壞北京對台灣布局

2019-06-19 00:15

港特首對反送中「暴動」失憶…是因為全球瘋傳這影片？

2019-06-19 10:00

華為榮耀新機 3秒賣4.5億元

2019-06-18 23:26

Uniqlo試衣間有「黑點」 女客驚揭針孔鏡頭

2019-06-18 18:02

港警罵「記你老X」 「兩子之母」林鄭月娥迴避記者質問

2019-06-18 22:47

反送中醞釀21日抗爭升級

2019-06-19 08:56

法媒觀察香港反送中 北京進退兩難

2019-06-18 21:26

備好紙巾全沒用…女特首鐵嘴道歉 沒眼淚有火花

2019-06-19 00:42

四川長寧6級地震傳因中石油開採頁岩氣

2019-06-19 12:43

華郵：中國對待香港態度 攸關台灣未來

2019-06-18 20:02

香港事件憶當年 她曾打敗網球排名第一婉拒入港籍

2019-06-19 14:47

黃之鋒：2百萬人遊行 換來林鄭月娥虛偽道歉

2019-06-18 21:00

力拚AI產業 大陸2020年前全國將建十大試驗區

2019-06-19 01:22

G20川習會前先訪朝是對美籌碼 陸慷：想多了

2019-06-18 17:43

傲慢的林鄭？民主派憤怒 建制派尷尬…

2019-06-19 00:03

羅文嘉：紅色滲透不只媒體 而是台灣很多層面

2019-06-18 17:37

四川宜賓6.0強震 13死200傷

2019-06-18 17:46

美控：中國向駐吉布提美軍採「不負責任行動」

2019-06-18 18:38

「不撤例不下台」港特首再道歉 泛民怒喊不買帳

2019-06-18 23:49

風暴過後 港特首公開道歉但不撤條例、不下台

2019-06-18 18:07

大陸鋼鐵業出現「寶馬」 年產量近億噸

2019-06-18 18:45

「美英粗暴干預修例」北京強烈不滿

2019-06-19 00:23

支援遼寧艦抗美日情蒐 解放軍「運9」飛越宮古海峽

2019-06-18 18:36

中國人愛吃火鍋 1年吃掉4800億人民幣

2019-06-19 04:12

陶冬：汽車及房地產 下半年陸官方刺激經濟新熱點

2019-06-19 14:59

中國鐵路改制 成為大陸最大央企

2019-06-19 03:56

大陸70城房價漲勢 露疲態

2019-06-18 23:26

香港特首公開道歉不下台 泛民派無法接受

2019-06-18 19:16

官員：港府2週內表現很關鍵 慎防七一遊行增溫

2019-06-18 20:06

六一二衝突 網民多段影片「還原真相」

2019-06-19 14:02

爆款「紫皮糖」 見證中俄貿易發展

2019-06-19 04:02

林榮基研判 港府不會撤銷逃犯條例

2019-06-18 19:00

最大規模6！四川連震 至少13死200傷

2019-06-19 00:27

港府道歉 羅文嘉：緩兵之計秋後算賬

2019-06-18 18:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top