A股三大股指全線收漲 滬指重上2900點

2019-06-19 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



A股三大股指19日全線收漲，滬指再度站上2,900點，滬深兩市近百股漲停，晶片類股上演漲停潮。

截至收盤，滬指收報2,917.80點，漲幅0.96%；深成指收報8,925.73點，漲幅1.38%；創業板指收報1,469.99點，漲幅0.98%。兩市成交額達人民幣5,040.14億元，較前一交易日大幅放量，重回5,000億元以上水準。

19日，北上資金（外資）淨流入人民幣51.4億元，其中滬股通淨流入22.24億元，深股通淨流入29.16億元。北上資金本月合計淨流入達322.92億元。

盤面上，A股個股現普漲態勢，市場情緒提振。截至收盤，3,055檔個股上漲，90檔個股漲停，439檔個股下跌，6檔個股跌停。

在類股方面，電器儀錶、環境保護、半導體、酒店餐飲、元器件等類股漲幅居前。概念股上，華為概念、蘋果概念、5G概念等相關科技股表現強勢，漲幅逾2%。晶片概念股大漲，個股上演漲停潮，韋爾股份、卓勝威、上海貝嶺等封漲停。

受消息面帶動，智慧財產權概念股也表現亮眼，漲幅逾3%，中文線上、光一科技、中路股份等個股封停。