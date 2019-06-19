中國移動5G大採購 最大贏家是華為

2019-06-19 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸工信部發出5G商用牌照後，中國移動連開3筆大單進行5G大採購，華為仍是最大贏家。

中國證券報報導，6月6日工信部向中國移動、中國電信、中國聯通和中國廣電頒發5G商用牌照後，大陸5G建設正在全面加速。例如三大營運商實力最強的中國移動，在獲牌後動作頻頻，最近連續開出三筆5G訂單，包括核心網升級5G、5G終端（測試版）以及5G一期無線工程。

值得注意的是，中國移動採購5G NSA組網的1,131套設備和1.71萬台5G終端中，華為產品所占比例都是最大。

以6月11日中國移動終端公司對5G終端（測試版）的採購為例，共採購1.71萬台5G終端。其中5G手機1萬100台，包括華為Mate20X 5,000台、中興A10Pro 2,000台、小米MIX3 2,000台、OPPO RENO 1,000台、Vivo NEX 100台；5G CPE終端7,000台，包括華為5G CPE Pro 5,000台，中興5G CPE 2,000台。

報導稱，中國移動超預算的訂單，所傳達的信號是明確的：大陸5G建設正在全面加速。

三大營運商2019年初確定的5G投資額，合計約人民幣300億元左右，5G基地台建設數量在10萬個左右。中信建投認為，結合各省市的5G建設熱潮，三大營運商2019年5G基地台建設量將超過15萬個。