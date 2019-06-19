陸推出智慧財產權強國計畫 啟動科技成果轉化貸款風險補償試點

2019-06-19 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 ╱即時報導



大陸國務院智慧財產權戰略實施工作部際聯席會議辦公室17日印發《2019年深入實施國家智慧財產權戰略加快建設智慧財產權強國推進計畫》，將啟動科技成果轉化貸款風險補償試點。

澎湃新聞報導，科技成果轉化貸款風險補償試點工作由科技部、財政部負責。計畫還明定2019年推進國家智慧財產權戰略實施的6大重點任務、106項具體措施，其中包括繼續實施國家科技成果轉化引導基金，設立一批創業投資子基金。

在深化智慧財產權領域改革方面，《推進計畫》提出將推進智慧財產權管理體制機制改革，完善智慧財產權重大政策制定出爐，深化智慧財產權「放管服」改革。具體措施包括將整合專利、商標和地理標誌政策、專案和平台，推動重大政策互聯互通，統一服務窗口和辦事流程，推動實現智慧財產權業務申請「一網通辦」等。

在加大智慧財產權保護力度方面，《推進計畫》提出完善法律法規規章，加強保護長效機制建設，強化智慧財產權行政保護，加強智慧財產權司法保護，並提出配合做好專利法修正案(草案)審議，深入推進「互聯網+」智慧財產權保護，組織開展侵權假冒問題專項執法行動等具體措施。

在促進智慧財產權創造運用方面，《推進計畫》提出要提高智慧財產權審查品質和效率，強化智慧財產權創造品質導向，加強智慧財產權綜合運用，促進智慧財產權轉移轉化，完善智慧財產權資訊服務。具體措施包括健全專利審查品質保障體系和業務指導體系，全面深化商標註冊便利化改革，嚴厲打擊非正常專利申請和商標囤積、惡意註冊行為，推進實施中小企業智慧財產權戰略推進工程等。