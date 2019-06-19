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陸官方出面協調 銀行將透過券商金援中小非銀機構

2019-06-19 14:59聯合報 記者李仲維╱即時報導

為進一步打通近期市場出現的流動性結構性困局，在大陸官方協調下，銀行大行將透過大型券商，向中小非銀機構提供金援。

財新網報導，從對中小銀行的流動性呵護到力防中小非銀機構的拆借難風險蔓延，大陸金融監管單位仍在持續修復包商銀行接管事件帶來的市場陣痛。

報導稱，在周二召開的由人行副行長潘功勝和證監會副主席李超主持的六家大行和部分大型券商會議上，監管鼓勵銀行大行擴大向大型券商融資，支持大型券商擴大向中小非銀機構融資，以維護同業業務的穩定，安撫市場情緒，打消部分金融機構顧慮。

潘功勝表示，各部門分工負責，敢於擔當，有信心維護金融市場穩定運行。李超則指出，非銀機構如基金、券商因自身沒有造血功能，因此容易暴露風險，這些都在預期之中；但當下不能任由互不信任繼續擴散，引發系統性風險，因此需要採取有效措施，來阻斷風險傳遞。

與會的六家大行是工行、農行、中行、建行、國家開發銀行和郵儲銀行；主要大型券商包括中信證券、華泰證券、中金公司、國泰君安、招商證券、銀河證券、中信建投等。

報導稱，監管當局落實支持非銀的具體措施，首先是鼓勵大行透過同業拆借、質押回購等方式，加大對大型券商的融資支持力道。人行將適當調高大型券商短期融資券最高限額，支持大型券商發行金融債券。此外，官方還鼓勵大型券商積極報價、投資參與銀行間債券市場債券回購違約的快速拍賣處置；同時鼓勵大型券商透過不同方式，向中小券商及各類產品提供流動性支援，根據不同債券的市場公允價值，合理確定質押率水準，同時保持對中小銀行同業業務政策的連續性。

針對目前一些非銀機構「無論給出多高的價格，都難以借到錢」的窘境，官方建議大行與大型券商進行債券回購業務時，合理把握回購質押物的標準，不搞「齊步走、一刀切」。對以不同類型、不同信用等級債券作為質押物進行回購交易的，可根據不同債券的市場公允價值，合理確定不同的質押率水準。

在大陸官方協調下，銀行大行將透過大型券商，向中小非銀機構提供金援。中新社資料照片
在大陸官方協調下，銀行大行將透過大型券商，向中小非銀機構提供金援。中新社資料照片
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