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陶冬：汽車及房地產 下半年陸官方刺激經濟新熱點

2019-06-19 14:59聯合報 記者李仲維╱即時報導

瑞士信貸銀行大中華區副董事長陶冬在《財富》雜誌撰文指出，如果中美貿易談判在短期無法出現突破性進展，大陸經濟的不確定性持續增加，今年下半年，汽車政策和房地產政策均有可能放鬆，成為大陸官方刺激經濟的新熱點。

陶冬指出，近月的大陸經濟數據不好看，凸顯出實體經濟的疲弱，更表明今年年初的一輪貨幣寬鬆政策，並沒有取得預期的效果。此外，大陸官方在財政開支和債券市場上為地方政府大開綠燈，的確令基建投資有明顯的增加，但是這些並沒有激起民營投資的積極性，財政政策的乘數效應並不理想。

他認為，在中美角力由貿易領域蔓延向科技領域之際，穩住經濟對於大陸官方不僅是一種經濟選擇，更是政治需要，而今年是中華人民共和國建國七十周年，穩定經濟的意義更加重要，政府必然會進一步刺激經濟。

在貨幣政策方面，陶冬指出，隨著美國進入減息週期，中國人民銀行調整貨幣政策的空間有所增加，不過與其動利率，其政策中心依然在流動性管理上。但銀行是商業機構，在下行週期中希望他們大力貸款，其實有難度，政策落實上最後出現許多似是而非的扭曲，最終對實體經濟的幫助不大。

陶冬認為，今年下半年，汽車政策和房地產政策均有可能放鬆，成為大陸官方刺激經濟的新熱點。汽車的產業鏈長，可以帶動的眾多經濟活動，在牌照、限行、車貸等領域部分城市已經出現了監管鬆動，並會向更多城市蔓延。

他分析，如果中美貿易談判在短期無法出現突破性進展，大陸經濟的不確定性持續增加，房地產市場在下半年被鬆綁的可能頗高。在房地產可能導致中期債務風險和經濟短期下行壓力驟增之間，估計經濟維穩勢在必行。在消費、投資、出口三駕馬車同時不景的情況下，第四匹馬一定會顯現，那就是老馬識途的房地產。

陶冬強調，在民間投資拉不起來的時候，民間消費勢必成為政府的著力點，關鍵就在汽車和房地產市場。但他並不認為這是大陸房市的又一春，「房住不炒」將是未來十年房地產政策的基調，是防範金融風險的一條關鍵防線。住房政策的任何鬆動，不過是一時的政策權宜之計。

陶冬認為，在民間投資拉不起來的時候，民間消費勢必成為政府的著力點，關鍵就在汽車和...
陶冬認為，在民間投資拉不起來的時候，民間消費勢必成為政府的著力點，關鍵就在汽車和房地產市場。聯合報系資料照
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