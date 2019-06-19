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華為榮耀新機 3秒賣1億人民幣

2019-06-19 13:35世界日報 綜合報導

華為榮耀新機 3秒賣4.5億元 (取材自華為官網)
華為榮耀新機 3秒賣4.5億元 (取材自華為官網)
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華為旗下榮耀20系列新機在中國推出後開出紅盤，榮耀手機官方微博公布，榮耀20上市14天內銷售已破百萬支，18日開賣的榮耀20 Pro，僅3秒鐘銷售即突破人民幣1億元（約1450.7萬美元），預料華為在中國的市占將進一步提高。

華為創辦人任正非17日表示，受美國對華為實施的禁令影響，今明兩年營收約減少300億美元，海外智慧手機出貨也可能下降四成。

華為的榮耀品牌推出後，成功開闢高性價比市場，以更加親民的價格，成功拓展新興市場，並逐步往高階市場邁進，也是華為躍居全球第二大手機廠的重要功臣。榮耀手機官方微博指出，榮耀20在中國市場開賣14天後，銷售即破百萬支，打破榮耀旗艦機種最快銷售紀錄。而昨天開賣的榮耀20 Pro也在開賣3秒鐘，銷售額即突破人民幣1億元，表現相當亮眼。

分析師預測，華為將藉由提高在中國市場的智慧手機占有率，抵消部分海外業務下滑，預估因採取更積極的銷售策略，華為在中國智慧手機市場占有率可望從原估計的35%，最高達到45%。

華為上月下旬在歐洲發表榮耀20系列，為主相機有四鏡頭的機種，強調其拍照功能，榮耀20 Pro售價為599歐元（約676.9美元）、榮耀20為499歐元（約563.9美元）。榮耀20系列5月底在中國發表後陸續開賣，由於中國版手機並未預載Google的相關服務，因此不受Google將暫停與華為合作的影響，同時榮耀20系列採用的處理器為華為自家的麒麟980。

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