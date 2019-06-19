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嚴管中國70城房價漲勢走疲

2019-06-19 13:34世界日報 綜合報導

5月70個大中城市新建商品住宅價格指數年增10.7%，升幅與4月持平，連漲44個...
5月70個大中城市新建商品住宅價格指數年增10.7%，升幅與4月持平，連漲44個月。 (路透)
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中國國家統計局18日發布5月70個大中城市住宅銷售價格統計數據，新建商品住宅比4月上漲城市數量達67個，持平城市有一個，僅二個城市房價下跌。其中，西安比4月上漲2%，漲幅全國最高。

根據路透測算，5月70個大中城市新建商品住宅價格指數年增10.7%，升幅與4月持平，連漲44個月；月增0.7%，連漲49個月，漲幅比4月的0.6%有所擴大。

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中國房市5月保持平穩運行，房價延續漲勢，但包括銷售、新開工等在內的指標增幅已放緩，更能反映真實市況的二手房市場增速也開始下降。加上住建部、銀保監會等監管層再發聲，釋放監管從嚴訊號，預計未來房市難以維繫3、4月的火熱。

中原地產首席分析師張大偉形容，「市場可以小陽春，不准入夏」，房市依然平穩為主，市場過熱肯定會加碼調控。他說，5月房價數據顯示，房市小陽春退燒，二手房價格漲幅全面放緩。當月全國市場繼續分化，部分城市政策再次出現收緊，價格變化後，市場需求有所觀望，出現成交量上漲乏力，雖大部分城市依然高位，但比3至4月成交量有調整。

中國國家統計局城市司高級統計師劉建偉稱，5月各地繼續落實好一城一策、因城施策、城市政府主體責任的長效調控機制，房地產市場繼續保持穩定。

中原地產市場分析師盧文曦指出，一線城市中，新房只有上海比4月下跌。在購買力集中釋放後，購買力需要重新培養，一線城市政策沒有鬆動空間，因此價格不具備持續上漲動力。不過他表示，相較於新房市場，二手房的數據更具代表性。

國家統計局數據顯示，一線城市二手住宅銷售價格比4月漲0.1%，漲幅比4月回落0.3個百分點。北京和深圳持平，上海漲0.1%，廣州下降0.3%。值得注意的是，不僅一線城市，二三線城市二手房價格漲幅也全面放緩。

盧文曦認為，5月城市間調控差異不小，有的城市以人才等多手段支持性措施，但熱點城市從土地等多措施調控加碼，在市場預期受影響後，房價上漲動力減弱。

二手房一線城市
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