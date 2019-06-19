股本1.7兆 最大央企中國鐵路開張

2019-06-19 13:33 世界日報 北京19日電



大陸最大央企 中國鐵路開張 股本7.7兆 (澎湃新聞) 分享 facebook

由中國鐵路總公司改制成立的中國國家鐵路集團有限公司（簡稱中國鐵路），18日在北京掛牌，成為一家國有獨資公司，股本擴增為人民幣1.7兆元（約2466.1億美元），成為央企中最大股本的公司。

中國企業研究院首席研究員李錦認為，中國鐵路不僅塊頭大，更作為國家的重要經濟命脈，在國家經濟版圖中占有舉足輕重的地位，中國鐵路是中國最大的國有企業，同時處於關鍵領域、重要行業，由中央進行管理，意味著它有著特殊地位。

澎湃新聞報導，中國國家鐵路集團有限公司是依據《中華人民共和國公司法》設立、由中央管理的國有獨資公司。該公司是國家授權投資機構和國家控股公司。註冊資本從人民幣1兆元提高為1.7兆元，由財政部代表國務院履行出資人職責。

中新社報導，經國務院批准，公司為國家授權投資機構和國家控股公司。公司中文簡稱為「中國鐵路」，英文全稱為「China State Railway Group Co., Ltd.」，英文簡稱為「China Railway」，英文縮寫為「CR」。公司註資本人民幣1.7兆元，為中國資本額最大的央企，以鐵路客貨運輸為主業，實行多元化經營。原中國鐵路總公司的債權、債務、品牌、資質證照、知識產權等均由改制後的中國國家鐵路集團有限公司承繼。

中國國家鐵路集團有限公司有關部門負責人表示，依照中國有關法律法規，公司不設股東會，由大陸財政部代表國務院履行出資人職責。公司設董事會、經理層，建立法人治理結構。公司依照有關法律法規和政策，建立符合現代企業制度要求和生產經營需要的勞動、人事和分配製度，建立健全財務、會計制度。

公司根據業務發展需要，可依法設立子公司、分公司、代表處等分支機構。