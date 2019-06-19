力拚AI產業 大陸2020年前全國將建十大試驗區

2019-06-19 01:22 聯合報 記者 聯合報 記者 林則宏 ╱即時報導



為加快AI產業發展，大陸計畫2020年前在全國建設十家左右試驗區，開展AI技術示範、政策試點及社會試驗。特派記者林則宏／攝影 分享 facebook

人工智能（AI）被視為是中國大陸最有機會實現「彎道超車」的科技領域，為加快AI產業發展，大陸科技部戰略規劃司副司長張旭表示，科技部已於今年初啟動國家AI創新發展試驗區建設，2020年前將在全國建設十家左右試驗區，開展技術示範、政策試點及社會試驗，儘快形成一些AI與實體經濟融合的新模式。

由科技部新一代人工智能發展研究中心等單位編寫的《中國新一代人工智能發展報告2019》指出，2013至2018年，全球AI領域論文文獻產出共30.5萬篇。其中，中國發表7.4萬篇，美國5.2萬篇。但美國AI論文引文影響力（FWCI）、PCT專利數、企業數和融資規模等指標仍居全球之冠，中國則緊隨其後。

針對AI產業發展，大陸科技部戰略規劃司副司長張旭也十分強調AI治理工作的重要性。大陸已於6月17日公布《新一代人工智能治理原則—發展負責任的人工智能》，提出了AI治理的框架和行動指南。特派記者林則宏／攝影 分享 facebook 張旭18日出席上海市政府新聞辦公室舉行的2019世界人工智能大會新聞發布會時表示，2017年7月大陸國務院公布《新一代人工智能發展規劃》後，為集中力量統籌推進，科技部、發改委、工信部等15個部門已共同成立規劃推進辦公室及人工智能戰略諮詢委員會。

張旭說，AI下一步發展的競爭力還是來自基礎研究和創新。為此，科技部去年已發布首批「人工智能2030」的重大科技項目，並支持五家AI開放創新平台，希望大企業能將AI的資源特別是數據資源向中小企業開放，以形成良好的創新創業生態。

此外，張旭透露，科技部正積極推動國家AI創新發展試驗區建設。他指出，AI是一個對經濟、社會等各方面都有重大影響的新科技，特別需要在很多領域進行試驗。

因此，科技部今年初就已啟動試驗區建設，計畫2020年前在全國建設十家左右的試驗區，其中也包括支援上海建設人工智能創新發展試驗區。

張旭表示，試驗區主要將開展三個方面試驗：一是技術示範，讓企業在此推動開展技術示範；其次是政策的試驗試點，探索政府如何在政策上取得突破，以發揮「先行先試」的效果。

第三是社會試驗。張旭稱，科技部將透過高校、科研機構來觀察，從工業化社會向智能化社會發展將產生什麼變化。希望試驗區能圍繞政策法規、倫理規範、成果轉化等方面，通過試驗創新出一些政策工具，形成一些AI與實體經濟融合的模式，積累一批可複製的經驗與做法。

大陸工信部科技司副司長朱秀梅也表示，AI創新發展試驗區的定位主要有三方面：一是深化改革的「先鋒隊」。AI作為新技術、新產業將面臨一些現有法律制度、政策及機制方面的障礙，希望試驗區能在這些方面「敢為人先，先試錯，善於糾錯」，逐步為AI產業的創新應用探路。

第二個定位是探索新機制、新方法的「試驗田」；第三是培養創新發展的「主力軍」，著力培育一批具國際競爭力的領軍企業，提升中國AI產業的國際競爭優勢。