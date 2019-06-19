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大陸「樓宇經濟3.0」 四大趨勢發展

2019-06-19 03:54聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

最新研究報告顯示，中國大陸樓宇經濟已升級為全新產業模式，四大趨勢指引樓宇標準化未來，機遇與價值凸顯。

中新社報導，仲量聯行18日發布的研究報告「樓宇經濟3.0」聚焦辦公樓、零售物業、產業園區、倉儲物流等七大樓宇經濟業態，首次提出「未來樓宇經濟」FoBE（Future of Building Economy）概念，並以FoBE「導向—驅動力（Fit to Drive）」模型，推演樓宇經濟3.0四大發展趨勢。

報告稱，2018年中國大陸正式邁入樓宇經濟3.0時代，樓宇與經濟達到前所未有的高度融合。在樓宇經濟3.0時代，上下游產業鏈得到有效整合，運營、管理、服務所帶來的軟性附加值受到重視，「空間+配套+運營」的全方位競爭成為主流趨勢。這對市場各方都將帶來全新機遇。

報告指出，樓宇經濟3.0四大趨勢為：首先，科技與數字。科技創新深刻影響著中國大陸經濟、社會與生活的方方面面，房地產亦非例外。房地產科技將提升樓宇經濟附加值，節省成本、提升效率。

其次，共享與靈活。報告顯示，2018年中國大陸辦公樓市場的新增需求中，具有共享性質的靈活辦公空間占比約15%。同期，中國大陸靈活空間的不動產組合占比高於全球，而且這一比例未來仍將持續提升。未來，以共享與靈活為驅動的靈活辦公、長租公寓、產業園聯合創新、共同配送等等，將為樓宇經濟各業態帶來全新面貌。

第三，綠色與健康。報告發現，獲得綠色認證的建築租金溢價可達20%-30%，入駐率也更高。

未來將更多出現綜合體、數據中心、倉儲物流等多種樓宇經濟業態。最後，多元與融合。未來辦公場景將不再局限於傳統的商務辦公樓，移動化、靈活性的辦公方式將誕生於生活、旅途、消費等多類場景。

業內專家表示，樓宇經濟3.0是具有科技價值的時代，從開發驅動轉向科技驅動，房地產科技正在重塑樓宇經濟的發展邏輯。樓宇經濟3.0將有望為產業的發展注入更強驅動力。

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