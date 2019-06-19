湛江水產博覽會 逾30國700商參展

2019-06-19 03:55 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



第六屆中國國際水產博覽會18日在廣東湛江舉行，來自海內外700多家參展商、4000多家採購商參展參會。 中新社 分享 facebook 「第六屆中國國際水產博覽會」18日在廣東湛江舉行，來自海內外700多家參展商、4000多家採購商參展參會。本屆博覽會為期3天，活動期間，還將同期舉辦「第四屆中國海鮮食材採購大會暨中國海鮮美食盛宴」。

中新社報導，本屆博覽會以「水產，讓生活更美好」為主題，分設國際展區、全聯展區、海產展區、機械展區、烹飪區和飲料區，參展參會的客商遍及歐盟、美、日、越南、厄瓜多爾、泰國、印度、馬來西亞、印尼、伊朗等30多個國家和地區，與上屆比，參展商及採購商分別增約200%和30%。

據主辦方介紹，本屆博覽會參展水產品種類繁多，除了傳統的對蝦、羅非魚外，還吸引了水產批發市場組織海參、貝類企業參展，為採購商提供更多的採購選擇。組委會還針對對蝦、海參、巴沙魚、羅非魚分別邀請了中國大陸大型批發市場組織批發商、餐飲連鎖企業採購商做專場的對接會。

廣東湛江是中國大陸水產大市，已形成了種苗繁育、健康養殖、流通加工、外貿出口和與之相配套的水產品全產業鏈。「中國國際水產博覽會」自2014年落址湛江以來，每年舉辦一次，已成為中國大陸水產業最具專業性的行業盛會之一，為湛江乃至中國大陸水海產業實現「買全球、賣全球」作出貢獻。