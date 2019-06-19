樓市「小陽春」退燒 70城5月房價趨穩

2019-06-19 03:57 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



大陸國家統計局18日發布數據顯示，5月份70個大中城市房價漲幅趨穩。航拍南京河西一處樓盤。 中新社 分享 facebook 在開發投資、銷售增速小幅回落的同時，5月份中國大陸70個大中城市房價漲幅趨穩。

中新社報導，大陸國家統計局18日發布的數據顯示，2019年5月份，中國大陸70個大中城市中，67個城市新建商品住宅價格環比上漲，數量與上月持平。其中，西安領漲，環比上漲2%，重慶、大理、洛陽、金華、大連、無錫等城市緊隨其後，漲幅均超過1%。

70個城市中，55個城市二手住宅價格環比上漲，數量與上月持平。另有濟南、青島、武漢、長沙、廣州等11個城市二手住宅價格下跌。據統計，70個城市二手住宅價格平均漲幅為0.4%，較上月小幅收窄。

中原地產首席分析師張大偉指出，一般而言新建住宅網簽數據滯後於實際交易，二手住宅數據更能反映當月的市場特點。5月，70個城市二手住宅價格漲幅收窄，反映樓市「小陽春」退燒。

這一趨勢在一線樓市反映明顯。北上廣深四個一線城市二手住宅銷售價格環比上漲0.1%，漲幅比上月回落0.3個百分點。其中，北京和深圳持平，上海上漲0.1%，廣州下降0.3%。

諸葛找房數據研究中心分析師國仕英指出，總體而言，5月份市場趨於穩定，70城市新房市場整體仍較活躍，上漲城市數量維持在較高水平，70城整體上漲0.71%。二手房受市場調控表現明顯，整體漲幅有所收窄。5月份，各地繼續落實好「一城一策」、因城施策、城市政府主體責任的長效調控機制，房地產市場繼續保持穩定運行態勢。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，從房價環比上漲的城市名單看，西安是5月份房價指數環比增幅最大的城市。而且最近6個月，西安房價的同比增幅持續領跑。此前，西安推出了對房屋交易秩序管控的政策，後續不排除政策加碼的可能性。