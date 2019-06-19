爆款「紫皮糖」 見證中俄貿易發展

2019-06-19 04:02 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



巧克力包裹著果仁顆粒，放在嘴裡嚼起來咯吱咯吱響，香甜酥脆、口感獨特，一塊小小的紫皮糖受到很多中國人喜愛。「俄羅斯紫皮糖是一種夾心巧克力，因為糖紙是紫色的，於是有了『紫皮糖』這個名字。」黑河市豐泰機電產品交易有限公司董事長呂煒說。

新華社報導，作為中俄邊境口岸城市，黑河、綏芬河等地很早就成為中俄貿易聚集之地。呂煒說，他從2014年起做紫皮糖生意，開始只是抱著從俄羅斯帶回來嘗嘗的心態，進口量很小。「沒想到小小的一塊紫皮糖進入市場後，一下子成了爆款。」

呂煒表示，一包紫皮糖500克，零售價格僅為21元人民幣，性價比很高。逢年過節，很多人都會買糖果招待客人，公司也進入最忙的時候。

如今，紫皮糖在中國大陸的銷量十分可觀。呂煒所在公司2015年紫皮糖銷量突破2000噸，2018年則接近2萬噸，銷售收入超過4億元人民幣，占公司銷售收入的40%。

「最火爆的時候，公司一天能從滿洲里運來40多個集裝箱。」在呂煒看來，隨著中俄首座跨黑龍江公路大橋建設取得重大成果，黑河也將增加通關口岸，能進一步便利雙方經貿和人員往來。

「一塊紫皮糖，見證著中俄貿易近年來的發展和變化。」呂煒回憶說，1990年代以來，自己先後從事對俄進口工程機械、木材、鋼材生意，後來則把目光投向糧食和食品。

正在哈爾濱舉行的第六屆中俄博覽會現場，紫皮糖也頗受歡迎。很多路過的遊客都會在嘗過之後買走一兩包。除了紫皮糖，來自俄羅斯的提拉米蘇、酸奶、魚子醬等食品也同樣走俏。

統計數據顯示，2018年中俄雙邊貿易額首次突破1000億美元，其中，中國大陸進口俄羅斯農產品、食品量顯著增加，中國大陸對俄羅斯食品需求量猛增，成為兩國貿易發展新趨勢。

「紫皮糖是中俄貿易發展的一個縮影。」黑龍江當代中俄區域經濟研究院院長宋魁說，從大宗商品到農副食品，從「以貨易貨」到電子商務，中俄貿易近年來在產品結構、貿易方式等方面都發生重大轉變。